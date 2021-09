Formule 1: Corinna Schumacher donne des indices sur l'état de santé de son mari

Alors que la sortie du documentaire Schumacher est prévue le 15 septembre prochain sur Netflix, peu de choses filtrent sur l'état de santé de l'ancien pilote de F1, dans le coma depuis 2013. Mais sa femme Corinna livre un témoignage poignant.

Plus de sept longues années. Depuis son accident de ski le 29 décembre 2013 sur les pistes de Méribel, Mickael Schumacher est toujours chez lui. Et les nouvelles sur son état de santé font l'objet d'un secret entretenu par sa famille. Mais le témoignage de Corinna, son épouse, dans le documentaire Schumacher, prévu le 15 septembre sur Netflix, donne quelques indices.

"Je n’ai jamais accusé Dieu pour ce qu’il s’est passé. C’était juste de la malchance, comme cela pourrait arriver à n’importe qui. Bien sûr, il me manque tous les jours. Mais je ne suis pas la seule à qui il manque. Les enfants, la famille, son père, tout le monde autour de lui. Michael manque à tout le monde. Mais Michael est là. Il est différent, mais il est là. Et ça nous donne de la force, je pense", assure-t-elle dans des propos relayés par Télé-Loisirs, qui a eu accès au documentaire.

"On est ensemble, on vit ensemble à la maison. Il suit des traitements. On fait tout pour améliorer son état, s’assurer qu’il est à l’aise et pour lui faire sentir notre famille, notre lien. Quoi qu’il arrive, je ferai tout ce que je peux. On le fera tous. En tant que famille, on essaye de continuer comme Michael l’aurait aimé et comme il l’aimerait encore. La vie continue. Michael nous a toujours protégés, et maintenant nous protégeons Michael", a confié la femme de l'ancien pilote de Formule 1 face caméra.

Plus aucune nouvelle depuis 2014

Le 29 décembre 2013, la vie de la famille Schumacher a basculé sur les pistes à Méribel. Le septuple champion du monde de Formule 1, accompagné de son fils Mick et de ses amis, chausse les skis. Sur une petite portion de hors piste, Schumacher accroche une pierre, perd l’équilibre et heurte violemment un rocher. Si son casque lui sauve la vie, Michaël Schumacher est victime d’un grave traumatisme crânien et son pronostic vital est alors engagé. Hospitalisé au CHU de Grenoble, l'ancien pilote Ferrari subit une intervention neurochirurgicale, avant de sortir du coma en juin 2014.

Après un court passage dans un établissement à Lausanne, Michael Schumacher est finalement de retour chez lui trois mois plus tard, alors qu'il ne peut pas marcher, ni se tenir debout tout seul, selon l'avocat de la famille. Depuis ce jour, le mystère reste entier concernant la santé de Schumi. En avril dernier, Corinna avait mis en vente leur propriété de Gland, au bord du lac Léman, après avoir vendu son jet privé et un chalet norvégien où la famille passait ses vacances.

La diffusion du documentaire Schumacher, prévu le 15 septembre sur Netflix, permettra peut-être de rassurer les nombreux fans de Schumi, dans l'incertitude la plus totale depuis plus de sept ans.