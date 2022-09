Formule 1: futur pilote Aston Martin, Alonso aimerait bien jouer dans un James Bond

À la fin de cette saison de Formule 1, Fernando Alonso pilotera chez Aston Martin. Une décision ayant suscité de nombreuses réactions. Dans un entretien relayé par Marca et le Daily Express, l’Espagnol a partagé son envie de figurer au sein d’un film de James Bond, profitant ainsi des relations entre sa future écurie et l'agent 007.

Avec 32 victoires en Formule 1 et deux fois champions du monde en 2005 et 2006, Fernando Alonso est un grand nom du sport automobile. Actuellement chez Alpine, il y a un moment que le pilote de 41 ans n’occupe plus les premières places. Mais l’Espagnol a choisi de relever un challenge surprenant en signant un contrat avec Aston Martin.

En plus d’avoir l’opportunité de terminer sa carrière sur une bonne note, Alonso pourrait profiter de l’occasion pour se lancer dans une reconversion assez étonnante. Comme révélé dans un entretien relayé par As et le Daily Express, l’actuel pilote d’Alpine voudrait profiter des liens entre sa future écurie et les célèbres films James Bond pour y jouer un rôle: "Ce qui serait bien, ce serait d’être dans un film de James Bond, maintenant que je suis chez Aston Martin. Je dois en parler avec l’équipe."

Alonso a déjà une idée de rôle

Rappelons que les liens entre Aston Martin et James Bond sont assez forts. Pour cause, l’agent spécial a l’habitude de conduire les voitures de cette marque pour accomplir ses missions. Si les réalisateurs venaient à songer à intégrer un jour Alonso aux côtés de 007, l’Espagnol a déjà une idée du rôle qu’il pourrait jouer: "Etre un agent spécial avec une Aston Martin se déplaçant dans les rues pour filmer une scène. J’adorerais ça. J’espère que ça sortira."

À voir si sa nouvelle écurie lui offrira ce cadeau semblant lui tenir à cœur. En attendant, ce grand nom de la Formule 1 disputera ce dimanche le Grand Prix d’Italie. Au classement des pilotes, le futur coéquipier de Lance Stroll pointe à la 9e place. Une des dernières passes d’armes chez Alpine, pour Alonso qui espère retrouver chez Aston Martin: "L’amour que je n’ai peut-être pas eu ici", comme il l’avait expliqué à DAZN.