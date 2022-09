F1: "Je suis persuadé qu’on s’entendra très bien", Ocon commente la rumeur Gasly chez Alpine

Ce jeudi, dans le Super Moscato Show sur RMC, Esteban Ocon a réagi aux rumeurs qui envoient Pierre Gasly chez Alpine, où un baquet est toujours disponible pour la saison prochaine après le départ de Fernando Alonso. Alors que la relation entre les deux hommes a souvent été décrite comme froide, le Français a assuré que, en cas d’arrivée du pilote Alpha Tauri, tout se passerait bien entre eux.

La rumeur enfle depuis plusieurs heures: et si Alpine offrait un baquet à Pierre Gasly pour former un duo de pilotes français ? Alors que l’écurie tricolore n’a toujours pas trouvé le remplaçant de Fernando Alonso, qui s’est engagé avec McLaren pour la saison prochaine, le nom du vainqueur du GP de Monza en 2020 revient avec insistance.

Ce jeudi, Esteban Ocon était l’invité du Super Moscato Show, sur RMC. Tandis que sa relation avec Gasly, qu’il connaît depuis l’époque du karting, a souvent été décrite comme froide, le pilote Alpine a d’abord souhaité démentir cette idée reçue.

"S'il rejoint l’équipe, je suis persuadé qu’on s’entendra très bien"

"Ce n’est pas vrai du tout ! Avec Pierre, on se connaît depuis des années et on a beaucoup de respect l'un pour l'autre. Quand on roule en piste, c’est important d’avoir du respect et de la confiance avec les autres pilotes. Pierre vient de Rouen, je suis d’Evreux, on a fait beaucoup de courses et on a grandi ensemble. S'il rejoint l’équipe, ce qui n’est pas encore fait, je suis persuadé qu’on s’entendra très bien", a clamé Ocon au micro de Vincent Moscato et de toute sa bande.

"En tout cas, je ferai tout pour que ça fonctionne avec l'équipe et qu’on puisse avoir de beaux résultats comme on a aujourd’hui avec Fernando Alonso, a poursuivi le Français, actuel 8e au championnat du monde. Peu importe qui il y a à côté, l’important pour moi est de continuer à bien travailler."

"Le téléphone doit être en train de fumer"

"Tout ça, ce sont des rumeurs, il n’y a rien de fait, a cependant tempéré Ocon. Le téléphone de Laurent Rossi, de Luca de Meo et d’Otmar Szafnauer doit être en train de fumer, ce qui est normal, car c’est l’un des meilleurs baquets à prendre. Mais rien n’est fait." En plus de Pierre Gasly, les noms de Daniel Ricciardo et de Mick Schumacher, tous les deux libres à l’issue de la saison, reviennent notamment avec insistance pour prendre la succession de Fernando Alonso.