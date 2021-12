GP d'Abu Dhabi: le contact entre Verstappen et Hamilton après un départ musclé

Le départ du Grand Prix d'Abu Dhabi ce dimanche a été brûlant avec un contact entre les deux rivaux pour le titre de champion du monde, Max Verstappen et Lewis Hamilton. Une manœuvre du Britannique a provoqué la colère du Néerlandais, qui a perdu sa première place.

Un départ dingue, à l’image d’une année totalement folle. A égalité au moment d’attaquer ce dimanche le Grand Prix d’Abu Dhabi, 22e et dernière manche de la saison de Formule 1, Max Verstappen et Lewis Hamilton ont eu un léger accrochage dès le premier tour sur le circuit de Yas Marina. Parti en pole position, le Néerlandais a raté son départ et c'est son rival britannique qui a viré en tête au premier virage.

Pas d'enquête de la FIA

Une performance impressionnante de la part du septuple champion du monde, mais Verstappen lui a tout de suite répondu. Avec culot et aplomb, comme il sait si bien le faire. Avec l'aspiration, le pilote Red Bull a plongé à l'intérieur du virage 5 pour dépasser le Britannique. Les deux voitures se sont touchées, et Hamilton est alors sorti au large, avant de revenir en piste devant Verstappen après avoir coupé la chicane.

Furieux, Verstappen a aussitôt demandé à récupérer sa place. "Il m'a poussé hors de la piste", s’est défendu Hamilton. Après quelques instants de réflexion, la FIA a un peu plus renforcé la colère du clan Red Bull en annonçant ne pas ouvrir d’enquête sur cet incident, alors que la Mercedes a pris une avance importance en mangeant la chicane.

"C'est incroyable, mais qu'est-ce qu'ils font ?", a fulminé Verstappen, soutenu par son équipe. "On ne comprend pas, Max avait l'avantage...", a insisté Red Bull auprès de la FIA. Hamilton, lui, en a tout de suite profité pour creuser l’écart en tête de course.