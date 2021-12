PSG: la mise au point de Deschamps sur l’avenir de Mbappé

Invité de Rothen s’enflamme vendredi sur RMC, le sélectionneur de l’équipe de France Didier Deschamps a clarifié ses propos sur l’avenir de Kylian Mbappé, en fin de contrat au PSG à l’issue de la saison. Pour le Basque, le Parisien n’a pas forcément besoin de quitter Paris et de partir à l’étranger pour progresser.

Quel avenir de Kylian Mbappé ? En fin de contrat au PSG en juin 2022, le champion du monde n’a toujours pas prolongé. Au 1er janvier, il aura la possibilité de se mettre d’accord avec le club de son choix. Alors que le Real Madrid multiplie les appels du pied et que l’ex-Monégasque rêve de rejoindre la Maison Blanche, un départ en Espagne l’été prochain semble plus que jamais la tendance.

Invité vendredi sur RMC dans Rothen s’enflamme, Didier Deschamps a souhaité rappelé que son buteur n’avait pour autant pas besoin de partir à l’étranger pour franchir un palier. "C'est des conneries de dire que j'ai dit qu'il fallait quitter la France, s’est exclamé le sélectionneur, agacé. Je n’ai jamais dit cela, ni pour lui ni pour un autre. Ce n’est pas dénigrer la Ligue 1. Par rapport aux exigences de l'équipe de France, qui est le top niveau international, plus ils seront habitués à des matchs de top niveau dans leur quotidien en championnat ou en Coupe d’Europe ils se rapprochent du niveau d’exigence."

"Qu’il reste à Paris, ce n’est pas un problème"

On lui rappelle que le haut niveau ne rime pas forcément avec la Ligue 1, mais DD riposte : "Ce n'est pas le cas au Real quand ils jouent d'autres équipes en Liga ! Ce n’est pas le cas pour le Bayern dans leur championnat ! Kylian choisira, c’est son choix. Qu’il reste à Paris, ce n’est pas un problème. Il avait de très bonnes intentions pour l'Euro. A vouloir trop bien faire, il n'a pas eu de réussite. Il a placé la barre tellement haute que s’il met trois buts dans un match il doit encore en mettre au moins trois au match d’après. Il a le droit d’être moins bien et d’avoir une période moins efficace. Il a peut-être digéré certaines choses." Et Deschamps de conclure à propos du retour en grande forme de la star du PSG : "Il a pris conscience de certaines choses et humainement aussi."