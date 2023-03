F1 : pourquoi Ocon et Gasly galèrent un peu en début de saison

Avec huit points accumulés lors des deux premiers Grand Prix, Alpine effectue un début de saison moyen, voire décevant. Les pilotes et l’encadrement attendent des améliorations sur l’A523, au risque de se retrouver à la cinquième place des constructeurs, esseulé.

Le début de saison d’Alpine est en dessous des attentes. Avec huit points récoltés en deux Grand Prix, l’écurie française se présente comme la cinquième force du paddock. Loin de l’objectif annoncé de "réduire l’écart" avec le Top 3 des écuries. Après la course à Djeddah il y a quinze jours, les pilotes et l’encadrement semblaient sceptiques quant aux capacités actuelles de la monoplace. "Finir avec Esteban huitième et Pierre neuvième était probablement le meilleur que nous pouvions réaliser", admettait le patron de l’équipe Otmar Szafnauer.

"Un no man’s land" derrière les Ferrari

"La huitième place est le maximum que nous aurions pu atteindre, confirmait Ocon. Nous avons été solide et j'espère que nous pourrons rattraper les voitures devant pour la prochaine course, car nous étions un peu seuls. Nous ne devons pas être complètement satisfaits de là où nous en sommes actuellement." Les tricolores ont longtemps navigué proches l’un de l’autre, terminant dix secondes derrière la Ferrari de Charles Leclerc (Ferrari) et dix secondes devant la Haas de Magnussen. Ils ne donnaient pas l’impression de s’être beaucoup amusés, à l’image de Gasly: "Je m'attendais à ce que nous soyons un peu plus proches des gars devant. Nous étions en quelque sorte dans le no man's land derrière les Ferrari et devant le gars dixième derrière nous. Nous en voulons plus."

Problèmes de pneus?

"Nous ne sommes pas là où nous voulons être en ce moment, c'est clair. Nous avons beaucoup de travail si nous voulons mener le combat plus haut sur la grille", appuyait Szafnauer, annonçant du mieux sur la voiture pour le Grand Prix d’Australie (dimanche, départ à 7h, heuee française). Ces améliorations recherchées concernent notamment la température des pneus, qui semble avoir fait défaut à Pierre Gasly. Ce dernier avait "une voiture identique" entre les essais libres 3 et les qualifications à Djeddah, pense le directeur sportif Alan Permane. Alors que l’adhérence aurait dû être meilleure lors des qualifs le soir que lors des essais en journée. Gasly avait d’ailleurs déjà eu des soucis avec sa monoplace en qualifications lors du premier week-end à Bahreïn. Il disait glisser avec la voiture. L’ex pilote Alpha Tauri aimerait que ces problèmes soient réglés le plus vite possible: "Nous n'avons pas fait le pas dont nous avions besoin entre le vendredi et le dimanche et c'est quelque chose que nous devons examiner pour faire sûr que nous maximisons tout durant le week-end."

Echanges avec Enstone et simulateur

Les freins sont aussi un sujet sur cette A523, même si, au final, Alpine pense s’être rapproché des Mercedes et des Ferrari. Mais Aston Martin est - pour le moment - devant et la capacité d’Alpine à améliorer sa monoplace en cours de saison, comme l’an passé, sera cruciale. Les deux pilotes se sont d’ailleurs rendus à l’usine d’Enstone pour échanger avec le personnel et faire du simulateur la semaine dernière. "Nous avons clairement identifié les domaines où nous devons nous améliorer, explique Ocon. Je connais l'équipe de piste et tout le monde dans les usines est travailler d'arrache-pied pour se battre nos concurrents plus haut sur la grille. Chaque dixième de seconde sera clé." Premiers changements attendus au Melbourne.