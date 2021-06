GP d’Azerbaïdjan: la colère de Verstappen après des qualifications "stupides"

Max Verstappen, qui a manqué la pole dans les rues de Bakou, a vivement critiqué la séance de qualifications du Grand Prix d’Azerbaïdjan, marquée par quatre drapeaux rouges. Le pilote néerlandais s’élancera en troisième position ce dimanche.

Les qualifications agitées du Grand Prix d’Azerbaïdjan n’ont pas laissé insensibles le dauphin de Lewis Hamilton au classement des pilotes. Max Verstappen s’est montré amer après l’arrêt de la séance à la suite du nouveau drapeau rouge déployé après le crash de Yuki Tsunoda, le quatrième des qualifications.

Troisième sur la grille, derrière Leclerc et Hamilton

"Toute cette merde arrive tout le temps, a-t-il grogné à l'issue de la séance, dans des propos retranscrits par Motorsport. Je pense qu'en Q3, c'est juste malheureux, mais c'est un circuit de rue donc ces choses peuvent arriver".

Pour le pilote Red Bull, c’était "juste une qualification stupide, pour être honnête" alors qu’il s’est finalement classé troisième et partira donc en deuxième ligne derrière Leclerc et Hamilton. Un Grand Prix qui pourrait permettre aux Néerlandais de prendre la tête du classement des pilotes et pourquoi pas signer une troisième victoire saison, même s’il redoute des circonstances similaires et assure qu’il y a "encore beaucoup à jouer".

"En course, ces choses peuvent se reproduire"

"Comme vous pouvez le voir en qualifications, il se passe beaucoup de choses, alors peut-être qu'en course, ces choses peuvent se reproduire, explique-t-il également. Espérons un bon départ et nous verrons à partir de là." Réponse ce dimanche à partir de 14h, au moment de l’extinction des feux.