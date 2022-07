GP de Grande-Bretagne: Alonso a demandé une sanction contre Leclerc

Après le Grand Prix de Grande-Bretagne, qu'il a terminé à la cinquième place, Fernando Alonso espérait finir au pied du podium. Le pilote espagnol de l'écurie Alpine demandait une sanction contre Charles Leclerc, qui selon lui, a zigzagué à plusieurs reprises dans les derniers tours.

De son propre aveu, Charles Leclerc a vécu une course "frustrante" ce dimanche lors du Grand Prix de Grande Bretagne, remporté par son coéquipier Carlos Sainz Jr. Quatrième sur la piste à Silverstone, le pilote monégasque a terminé devant Fernando Alonso, qui n'a pas manqué de souligner la mauvaise conduite de son adversaire.

"Si je ne suis pas quatrième, c'est un film"

Grâce à son meilleur résultat de la saison, Fernando Alonso a assisté aux premières loges au combat dans les derniers tours entre Sergio Perez, Lewis Hamilton et Charles Leclerc. "J'espère terminer quatrième parce que Charles a bougé trois à quatre fois en étant à la lutte avec Hamilton. J'ai bougé une fois au Canada et j'ai eu une pénalité de cinq secondes", a rappelé Alonso. Avant de glisser, dans un grand sourire: "Donc pour avoir bougé trois fois, Charles devait avoir une pénalité de 15 secondes."

Lewis Hamilton a finalement réussi à obtenir la troisième place de la course. Par le passé, Fernando Alonso a déjà critiqué à plusieurs reprises la FIA, dont il pointe "l'incompétence et le manque de professionnalisme". Pour autant, Charles Leclerc n'a reçu aucune pénalité. "Si je ne suis pas quatrième, c'est un film", a lancé quand même le pilote Alpine après la course.

Toutefois, Fernando Alonso aura quand même pris du plaisir lors de ce Grand Prix spectaculaire. "Ce fut une course amusante, que nous sommes heureux de terminer à la cinquième place. J’espérais un peu plus de faits de course à la fin, ce qui nous aurait permis de nous frayer un chemin vers le podium, mais cette bataille entre les voitures du top cinq a vraiment été plaisante", a noté l'Espagnol, content des performances de sa voiture. Rendez-vous désormais en Autriche ce dimanche pour un nouveau Grand Prix