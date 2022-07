GP de Grande-Bretagne: Hamilton demande à ses fans de ne pas siffler Verstappen

Lewis Hamilton a appelé le public de Silverstone à ne pas s'en prendre à Max Verstappen ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne (16h), dixième manche du championnat du monde de Formule 1.

C’est devenu pour lui une habitude. Chaque année, lorsqu’arrive le Grand Prix des Pays-Bas, Lewis Hamilton sait qu’il doit composer avec un public plus ou moins hostile. En 2021, le Britannique avait été hué par une partie des 70.000 spectateurs acquis à la cause de son rival Max Verstappen. Pour le Grand Prix de Grande-Bretagne ce week-end, chez lui, il aurait pu demander à ses fans de le venger. Mais ce n’est pas vraiment son genre. Au contraire, il a fait passer un message clair : il ne veut pas que Verstappen soit sifflé ce dimanche lors de la course (départ 16h).

Verstappen : "Ils peuvent me siffler"

"On vaut mieux que ça. On n’a pas besoin de ça. Pas de huées. Nous avons de si grands fans et je ne suis pas d’accord avec les huées. J’apprécie vraiment le soutien que j’ai ici", a-t-il déclaré samedi à l’issue de la séance de qualifications. A Silverstone, dixième manche du championnat du monde de Formule 1, Hamilton a pris la cinquième place, victime de la pluie dans les derniers tours. Avec seulement deux podiums, à Bahreïn et au Canada, il ne pointe qu'à la sixième place au championnat des pilotes. Il faudrait un sacré concours de circonstances pour que le septuple champion du monde s’impose à domicile et décroche une neuvième victoire sur le tracé britannique. S'il échouait, il signerait alors son 11e GP sans victoire.

Verstappen, lui, partira deuxième avec sa RedBull derrière la Ferrari de Carlos Sainz. "Si les supporters veulent me huer, ils peuvent le faire. Pour moi, ça ne changera rien. Je suis toujours content d'être ici. C'est une super piste, c'est une super ambiance en général. Peut-être que certains ne m'aiment pas, mais ça va. Chacun a son opinion. Je m'en fous", a lancé le Néerlandais, alors que Toto Wolff, le patron de Mercedes, a appelé comme Hamilton à ne pas siffler le champion du monde en titre. "Nous ne devrions pas avoir de sifflets dans le sport, a-t-il insisté. C'est antisportif. Nous aimons le soutien que nos pilotes ont ici, mais si vous n'aimez pas les autres gars, gardez le silence. Aucun pilote ne mérite d’être sifflé, quoi qu'il se soit passé l'année dernière. Etre fan d’un pilote, c’est bien, mais il y a une certaine limite à ne pas dépasser."