GP de Grande-Bretagne: la grosse colère de Verstappen contre Hamilton après son crash

Le pilote Red Bull Max Verstappen, évacué à l'hôpital après son crash en début de course ce dimanche à Silverstone, s'en est pris à Lewis Hamilton, coupable selon lui "d'un comportement antisportif".

Le duel tant attendu n'a finalement jamais eu lieu. Alors que Max Verstappen et Lewis Hamilton étaient très attendus sur la piste de Silverstone, le Néerlandais a été victime d'une violente sortie de route au 1er tour du Grand Prix de Grande-Bretagne après un accrochage avec la Mercedes du Britannique et a dû abandonner. Après la reprise de la course et la victoire de Lewis Hamilton, Max Verstappen a été transporté à l'hôpital pour des examens et n'a pas caché sa colère sur les réseaux sociaux.

"Heureusement, je vais bien. Je suis très déçu d'avoir été sorti comme ça. La pénalité (infligée à Hamilton) ne nous a pas aidés et n'est pas juste par rapport à la manoeuvre dangereuse de Lewis sur la piste. Le voir célébrer (sa victoire) alors que j'étais à l'hôpital est irrespectueux, c'est un comportement antisportif."

Hamilton se rapproche de Verstappen

Vainqueur de son 99e Grand Prix depuis le début de sa carrière, malgré une pénalité de 10 secondes pour cet incident, Lewis Hamilton n'a pas caché sa joie au moment de passer devant le drapeau à damier. "Je suis tellement heureux, c'était physiquement très difficile. Je remercie le public. C'était génial de vous avoir tous ici. L'accrochage avec Max ? J'ai tout donné ces dernières semaines. J'ai essayé d'être mesuré dans mon approche mais il était très agressif. Mais peu importe que je sois d'accord ou non avec la penalité, je n'ai pas lâché", a expliqué le pilote Mercedes au micro de Canal+.

Le coup de gueule de Max Verstappen n'est pas le premier de Red Bull puisque Christian Horner, le boss de l'écurie, a allumé les première mèches au micro de Sky Sport. "Pour moi, c’est une fausse victoire. Il (Hamilton) n’aurait pas dû faire une manœuvre comme celle-là, c’est inacceptable. Il a bloqué sa roue dans le virage, il était loin d’être devant. Lewis a beaucoup d’expérience pour savoir ce qui est acceptable. C’est dangereux, ça ressemblait à un geste désespéré. J’espère que Lewis est content de lui."

Alors que cet incident va continuer à faire parler, cette victoire de Lewis Hamilton conjugée à l'abandon de Max Verstappen permettant au Britannique de se rapprocher au classement du championnat du monde. Alors qu'il reste 11 Grands Prix à disputer, Verstappen reste en tête, mais il ne précède Hamilton que de huit petits points. La bagarre en Hongrie, prévue dans deux semaines, promet des étincelles.