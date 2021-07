F1: les images du terrible crash de Verstappen, après son accrochage avec Hamilton

Lors du premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne, Max Verstappen a terminé dans un mur de pneus après avoir touché la monoplace de Lewis Hamilton, au terme d’une énorme bataille entre les deux pilotes pour la première place.

Max Verstappen n’alignera pas une quatrième victoire de rang et pourrait voir revenir Lewis Hamilton au contact au classement des pilotes. Le Néerlandais, encore parti en pole position ce dimanche à Silverstone, a vu sa course prendre fin après quelques secondes seulement, dans un mur de pneus. Le résultat d’une énorme bagarre avec son rival britannique dans le premier tour du Grand Prix de Grande-Bretagne. Ce qui a provoqué un drapeau rouge et donc l’arrêt temporaire de la course.

Verstappen rassurant au moment de sortir de sa monoplace

Après un départ supersonique, Hamilton a rapidement titillé le pilote Red Bull et les deux hommes se sont livrés un gros combat en tête de course, pour le plus grand plaisir des nombreux spectateurs britanniques en tribunes. Seulement, au moment de boucler le premier tour de course, la roue avant gauche de la Mercedes a touché la roue arrière droite de la Red Bull, qui est parti droit dans le bac à graviers sur trois roues avec d’heurter violemment le mur de pneus. "J'étais devant, j'ai laissé de la place", a déclaré Hamilton à son team.

Après quelques secondes de flottement, Verstappen est parvenu à s’extirper de sa monoplace, visiblement sonné mais bien sur ses deux jambes. Il a été emmené par précaution à l’hôpital mais son état ne semble pas inquiétant à première vue, alors que le prochain Grand Prix se tiendra dans deux semaines en Hongrie.

Hamilton pénalisé

En attendant, les 19 pilotes restants vont pouvoir reprendre la course, qui s’est arrêtée une trentaine de minutes le temps de dégager la Red Bull complètement détruite, après la levée du drapeau rouge. Cet accrochage léger, mais lourd de conséquences pour la course et la voiture de Verstappen, a été placé sous enquête des commissaires. Et quelques instants après le second départ, la sentance est tombée: Lewis Hamilton écope de dix secondes de pénalité, alors qu'il avait déjà laissé Leclerc s'échapper seul en tête.