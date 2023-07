GP de Grande-Bretagne: le geste de Gasly à Sainz en pleine interview pour pester contre son comportement en piste

La rencontre entre Pierre Gasly et Carlos Sainz a produit quelques étincelles. Le Français de l'écurie Alpine a dénoncé le comportement du pilote Ferrari en zone mixte, après le Grand Prix de Grande-Bretagne.

Pour la troisième fois de la saison, l’écurie Alpine n’a pas marqué de points, ce dimanche lors du Grand Prix de Grande-Bretagne. Le Français Pierre Gasly a subi un accrochage malheureux sur le circuit de Silverstone, alors qu’il était à la porte des points malgré les soucis de fiabilité qu’il rencontre avec une monoplace dont il a bien compris depuis le début de la saison qu’elle était mal née. Le Français a beau répéter week-end après week-end, désillusion après désillusion, que le travail finira par payer, et que les améliorations promises entraîneront une évolution significative du comportement de sa voiture, la frustration le gagne de plus en plus.

Ce dimanche, elle s’est exprimée en zone mixte, transformée pour l’occasion en ring de boxe. Alors qu’il passait derrière son homologue espagnol, Pierre Gasly a tapé l’épaule de Carlos Sainz en lui adressant cette remontrance, appuyée d’un doigt accusateur: "Ne me tasse pas comme ça, Carlos." Le pilote Ferrari a répondu d’un sourire embarrassé, sans jamais se retourner en direction du Français, passé à toute vitesse.

Gasly contraint à l'abandon

Une lutte pour la 10e place a opposé les deux pilotes en fin de course, dans le 45e tour. Pierre Gasly était passé après le virage 7, mais Sainz a profité de l’aspiration pour reprendre l’avantage au virage 9. Le Français sera contraint à l’abandon quelques instants plus tard, mais pas à cause de Carlos Sainz. Pierre Gasly s’est fait harponner par Lance Stroll, avec lequel il avait déjà connu un moment chaud.

"Pour moi, on ne devrait pas être là, a réagi à chaud Pierre Gasly au micro de Canal+, diffuseur du Grand Prix. Stroll me met les quatres roues en dehors de la piste. On sait à quel point ils sont stricts. Nous on a payé le prix pendant toute la saison entre Barcelone, où on perd les points à cause des tracks limits. Mais apparemment il y a des pilotes qui peuvent le faire. Je suis juste déçu. Il faudra tout analyser dans le détail. On va continuer de travailler."