F1: déjà propriétaires du club de foot de Wrexham, les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney investissent dans Alpine

Le groupe Renault, maison-mère de l'écurie Alpine en Formule 1, a annoncé ce lundi avoir vendu 24% de ses actions à un groupe d'investisseurs basé aux Etats-Unis, dans lequel figurent les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney, propriétaires d'une équipe de quatrième division anglaise.

Après le football, les acteurs Ryan Reynolds et Rob McElhenney se lancent dans la Formule 1. Déjà propriétaires de Wrexham, une équipe anglaise qui vient de fêter son retour en quatrième division, les deux hommes (via Maximum Effort Investments) rejoignent Otro Capital et RedBird Capital Partners au sein d'un groupe d'investisseurs qui a acheté 24% dans Alpine Racing, a annoncé lundi Renault, la maison mère de l'écurie de Formule 1.

L'opération de 200 millions d'euros valorise Alpine Racing, dont le siège est en Grande-Bretagne, à environ 900 millions de dollars (825 millions d'euros) à l'issue de l'investissement. "Cette association est une étape importante pour améliorer nos performances à tous les niveaux", a déclaré Laurent Rossi.

Trois titres chez les constructeurs pour Alpine

Le PDG d'Alpine estime qu'"Otro Capital, RedBird Capital Partners et Maximum Effort Investments, en tant qu'acteurs internationaux" ont "une forte expérience dans l'industrie du sport" et "apporteront leur expertise reconnue pour renforcer notre stratégie média et marketing, essentielle pour soutenir notre performance sportive sur le long terme." RedBird Capital Partners détient majoritairement le TFC et a acheté l'AC Milan l'an dernier.

Avec de nouveaux fonds, Alpine envisage désormais d'être un acteur fort de la Formule 1. Triple championne du monde des constructeurs en 2005 et 2006, sous le nom de Renault Works Team, ainsi que sous le nom de Benetton en 1995, l'écurie française a terminé quatrième de ce classement la saison dernière. Cette année, elle occupe la 5e place (44 points) derrière Red Bull, Mercedes, Aston Martin et Ferrari.