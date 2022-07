GP de Grande-Bretagne: le message rassurant de Zhou après son terrible accident

Après son crash lors du Grand Prix de F1 de Grande-Bretagne, dimanche, le pilote chinois Guanyu Zhou (Alfa Romeo) s'est voulu rassurant sur son état de santé sur Twitter.

L'image va rester pendant longtemps dans les mémoires. Juste après le départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, dimanche à Silverstone, les visages se sont figés après le crash de la monoplace de Guanyu Zhou (Alfa Romeo). Dès l'extinction des feux, la voiture de George Russell (8e sur la grille) a été touchée au niveau de la roue arrière gauche par celle de Pierre Gasly (11e). Le pilote britannique a alors perdu le contrôle de sa monoplace et s'en est allé percuter de plein fouet celle de Zhou (9e).

Zhou rassurant et présent ce week-end au GP d'Autriche

L'Alfa Romeo du Chinois s'est immédiatement retournée, a glissé sur le "toit" et le halo pendant des dizaines et des dizaines de mètres... avant de décoller dans le bac à gravier, de passer par-dessus le mur de protection en pneumatiques, pour aller s'écraser à vive allure contre le grillage. Un accident d'une rare violence qui a fait redouter le pire sur l'état de santé de Zhou. Russell avait d'ailleurs été le premier à courir prendre des nouvelles. "C’est un des crashs les plus horribles que j’ai vécus", confiait-il peu après au micro de Canal+.

Sorti miraculeusement indemne de ce crash, le Chinois a mis quelques minutes avant d'être évacué de sa voiture et conduit aux urgences. Ce lundi, il a tenu à passer un nouveau message à ses supporters et aux fans de F1 pour rassurer tout le monde. "Salut tout le monde ! Merci à tous pour vos gentils messages. Je tiens à remercier les commissaires et l'équipe médicale de Silverstone, ils ont été vraiment fantastiques. J'ai plus que jamais hâte de revenir en piste, on se voit en Autriche", écrit-il sur Twitter.

Le Chinois annonce à cette occasion sa présence dès dimanche à Spielberg, en Autriche, pour la 11e course du championnat du monde. Reste à voir les premiers tours de roue, lors des essais libres, du pilote Alfa Romeo afin de voir s'il parviendra à mettre de côté toute appréhension après sa très grosse frayeur.