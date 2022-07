F1: la belle image de Russell, qui sort de sa voiture et va au secours de Zhou après son terrible crash

Pris dans un crash spectaculaire qui a notamment vu la monoplace de Zhou se retourner au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, George Russell a accouru auprès du pilote chinois aussitôt sa voiture arrêtée.

L’image est presque aussi forte que celle de la monoplace de Guanyu Zhou retournée sur le halo au départ du Grand Prix de Grande-Bretagne, ce dimanche en F1. Dans un premier tour qui a fait beaucoup de dégâts, George Russell a également contraint à l’abandon après avoir été touché par Pierre Gasly dans la ligne droite, ce qui a provoqué l’impressionnant crash collectif. Le pilote anglais a rapidement quitté sa monoplace pour courir prendre des nouvelles du Chinois.

"Un des crashs les plus horribles que j'ai vécus"

Aussitôt sa monoplace immobilisée sur le bord de la piste, Russell a traversé les graviers à grandes enjambées en direction de l’Alfa Romeo de Zhou, qui a terminé sa course au pied de la tribune de Silverstone. Le malheureux venait de glisser plusieurs dizaines de mètres sur son halo. Il a rapidement été autorisé à quitter l’hôpital après des examens concluants.

"C’est un des crashs les plus horribles que j’ai vécus, raconte Russell au micro de Canal+. Je suis heureux de savoir qu’il va bien. J’espère que personne ne soit touché dans le public. C’est clair qu’on a pris un pari au départ puisqu’on était bas sur la grille. Je n’avais pas d’adhérence. Je savais que ça allait se passer comme ça mais pas à ce point. On a payé le prix de ma mauvaise qualification hier." Le Britannique s'était élancé en huiitème position.

"Tout le mérite revient aux commissaires"

Sur son compte Twitter, le jeune pilote Mercedes est ensuite revenu sur le crash: "Tout d’abord, la chose la plus importante est que Zhou va bien, écrit-il depuis son stand. C’était un accident effrayant et tout le mérite revient aux commissaires et à l’équipe médicale pour leur réactivité. Je suis évidemment dégoûté de finir la course de cette façon et je suis désolé pour l’équipe et les fans. Soutien à Hamilton depuis le garage." Ses bonnes ondes ont été reçues par son coéquipier, auteur d’un podium au terme d’une course dingue de bout en bout.