GP d'Italie: la sanction est tombée pour Verstappen après l'accrochage avec Hamilton

Impliqué dans un crash hallucinant avec Lewis Hamilton ce dimanche sur le Grand Prix d'Italie, Max Verstappen a écopé de trois places de pénalité sur la grille de départ de la prochaine course, en Russie.

C'est l'image du jour: la Red Bull de Max Verstappen au-dessus (littéralement) de la Mercedes de Lewis Hamilton ce dimanche, dans le bac à graviers du Grand Prix d'Italie à Monza. Les deux rivaux ont été impliqués dans un crash impressionant dans le virage 2, tandis que le Néerlandais mettait sous pression le Britannique. Les deux hommes ont été contraints à l'abandon dans le 26e tour.

La sanction est tombée de la part de la FIA et elle est pour Max Verstappen: trois places de pénalité sur la prochaine grille de départ, à savoir le 26 septembre prochain en Russie, sur le circuit de Sotchi. A cela s'ajoute la perte de deux points sur la licence du pilote de 23 ans.

Hamilton pas sanctionné

Pas de sanction pour Hamilton, les commissaires de course ayant considéré qu'il fallait "principalement blâmer" Verstappen. Selon eux, le Néerlandais a tenté une manoeuvre trop tard pour exiger de bénéficier d'espace de la part de son rival. Le Britannique aurait pu s'éloigner un peu plus du vibreur, selon le rapport, mais la position du pilote Mercedes a été jugée raisonnable. Verstappen est donc considéré comme "principal responsable".

Ce n'était pas l'avis du pilote Red Bull à l'arrivée. Ce dernier mettait la faute sur son adversaire: "On savait que ça serait serré dans le virage 1. Il a bougé sur la gauche, cela m'a envoyé sur la zone verte et j'ai juste continué à prendre l'extérieur, a-t-il analysé sur Canal+. Il a continué à me pousser sur la gauche et je n'avais plus de place, j'ai dû passer sur le vibreur. Je pense qu'il pouvait laisser plus de place, on aurait pu continuer à se battre à la sortie du virage 2. Malheureusement, ça ne s'est pas passé ainsi."