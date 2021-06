GP de Styrie: intouchable, Verstappen accentue son avance sur Hamilton, qui est sans solution

Quatrième victoire de la saison pour Max Verstappen, qui s'est imposé sans la moindre once d'inquiétude ce dimanche, sur le Grand Prix de Styrie. La Red Bull semblait absolument irrattrapable pour Lewis Hamilton, qui perd encore du terrain au classement.

"Je me suis senti un peu seul", résume Lewis Hamilton à la fin de la course. Un sentiment totalement perceptible devant cette course peu palpitante, tant la Red Bull de Max Verstappen semblait intouchable. Le Néerlandais s'est imposé ce dimanche sur le Grand Prix de Styrie en Autriche, signant sa quatrième victoire de la saison, en huit courses.

Deux abandons... et une course ennuyeuse

La plus grosse animation de ce Grand Prix, si prometteur et si décevant, fut finalement cet accrochage entre Pierre Gasly et Charles Leclerc, à la lutte pour la sixième place. Les deux ont abîmé leurs pneus, le Français n'a pas pu repartir, le Monégasque a fini septième (sa place initiale sur la grille). Pour le reste, mis à part l'abandon de George Russell en raison d'un incident mécanique, pas grand chose à se mettre sous la dent.

Lors du Grand Prix de France, le scénario avait été rendu un peu fou par une stratégie à deux arrêts risquée de la part de Red Bull et qui avait enflammé toute la course aux avant-postes. Cette fois, rien de tout ça: Max Verstappen était intouchable, fort des capacités de sa monoplace en ligne droite.

"C'était impossible à suivre"

"J'ai essayé de m'accrocher mais c'était impossible à suivre, constate Lewis Hamilton à l'arrivée. On perd beaucoup dans les lignes droites mais on prend des points importants en termes d'équipe. J'essaie de ne pas trop m'inquiéter et d'être le plus rapide possible. On doit essayer de travailler sur la voiture, je ne sais pas sur quel domaine mais on doit trouver de la performance quelque part." Sans solution, sans explication précise, le champion du monde en titre cherche une clé à une serrure non identifiée.

Il va falloir éclaircir le problème car c'est sur ce même circuit Spielberg que les pilotes prendront de nouveau la route dimanche prochain, pour le Grand Prix d'Autriche. Red Bull sera encore à domicile. Et dans la peau de solide leader, au classement par équipes et au ranking pilotes. Avec sa victoire du jour, Max Verstappen compte désormais 18 points d'avance sur Lewis Hamilton.