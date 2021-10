GP des Etats-Unis: Verstappen en pole devant Hamilton, ça s'annonce bouillant au départ

Après des essais libres mouvementés, Max Verstappen a décroché la pole position du Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Il devance Lewis Hamilton, pour une première ligne qui s'annonce explosive dimanche.

17e manche du championnat du monde de Formule 1 et 17e duel à couteaux tirés annoncé entre Max Verstappen et Lewis Hamilton. Les deux rivaux se disputent la place de leader du classement des pilotes, pour l'instant propriété du Néerlandais. Et c'est le pilote Red Bull qui partira en pole position ce dimanche, pour le Grand Prix des Etats-Unis à Austin. Il a devancé son rival britannique, qui partira à ses côtés en première ligne.

Sergio Perez a bien cru faire le hold up mais le dernier tour de son coéquipier lui a été fatal. Juste avant, Lewis Hamilton avait mis la pression sur le Néerlandais en claquant le meilleur tour... pour quelques secondes seulement, le temps de voir la Red Bull du Néerlandais sceller la grille de départ.

Une Red Bull, une Mercedes, voici le schéma des deux premières lignes, avec "Checo" troisième, devant Valtteri Bottas.

