GP des Pays-Bas: suivez les qualifications en direct

Bienvenue dans notre live commenté pour suivre en direct les qualifications du Grand Prix des Pays-Bas, 12e course de l'année. Les pilotes ont une revanche à prendre puisque la dernière course, dimanche dernier à Spa, n'avait duré que quatre tours avant de sacrer Verstappen devant Russell et Hamilton. Pour plus de détails sur ce drôle de GP de Belgique, consultez notre récit de cette journée rocambolesque. Le début de la séance de qualifications du jour est prévue à 15h sur le circuit de Zandvoort.