GP du Brésil: Hamilton écope d'une pénalité sur la grille de départ

Le quadruple champion du monde de Formule 1, Lewis Hamilton, a été pénalisé de cinq places sur la grille de départ du Grand Prix du Brésil pour le changement d'un élément dans le moteur de sa Mercedes.

Mauvaise nouvelle pour Lewis Hamilton. Alors que le pilote britannique accuse 19 points de retard sur Max Verstappen au classement des pilotes avant le Grand Prix du Brésil, le quadruple champion du monde a été pénalisé de cinq places sur la grille en vue de la course, prévue dimanche (18 heures, heure française). Hamilton va utiliser ce week-end un nouveau moteur thermique sur le circuit d'Interlagos. Il s'agit du cinquième de la saison, alors que trois sont autorisés sur une année, a annoncé Mercedes.

Pas d'impact sur la course sprint

Selon l'écurie, ce changement a été effectué pour gagner en performance, plutôt que de résoudre des problèmes de fiabilités. Cette pénalité ne s'appliquera pas au départ de la course sprint qualificative samedi sur le circuit d'Interlagos à Sao Paulo (20h30 heure française). Le GP du Brésil est le troisième et dernier cette saison (après la Grande-Bretagne en juillet et l'Italie en septembre) à proposer un nouveau format, avec samedi une course sprint qualificative dont les résultats déterminent la grille de départ du dimanche.

Les qualifications classiques sont avancées à vendredi et fixent la grille de départ de cette course sprint. Alors qu'il reste quatre Grands Prix à disputer (Brésil, Qatar, Arabie Saoudite et Abu Dhabi), cette pénalité n'arrange pas les affaires de Lewis Hamilton, qui peut voir Max Verstappen poursuivre sur sa lancée et se rapprocher d'un premier titre de champion du monde de Formule 1.