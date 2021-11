F1 : Max Verstappen portera le numéro 1 en 2022 s'il est sacré champion du monde

Leader du championnat du monde de Formule 1, Max Verstappen a confirmé qu'il porterait le numéro 1 en 2022 s'il terminait la saison champion. Ce serait une première depuis sept ans.

Le numéro 1 bientôt de retour ? Alors que Max Verstappen se rapproche d'un premier titre de champion du monde de Formule 1 à quatre courses de la fin de la saison, le pilote néerlandais a confirmé qu'il accepterait de choisir le numéro 1 en cas de titre en 2021, au lieu de son habituel numéro 33. "Je suis absolument prêt à le faire. Combien de fois a-t-on l'opportunité de piloter avec le numéro 1 ?", a avancé le pilote Red Bull à Interlagos, lieu du prochain Grand Prix au Brésil. Avant de développer un second argument : "Et c'est bien pour le merchandising aussi ! C'est intelligent de faire ça."

Une première depuis sept ans

Un choix logique et judicieux pour Verstappen, sachant que les boutiques à proximité des circuits sont souvent prises d'assaut par les nombreux spectateurs. L'éventuel retour de la voiture numéro 1 serait un petit évènement en Formule 1 puisque le numéro n'a plus été vu sur le circuit depuis 2014, avec Sébastian Vettel. Champion du monde en 2016, Nico Rosberg n'avait pas étreiné le célèbre numéro puisqu'il avait pris sa retraite dans la foulée. Quadruple champion du monde en titre, Lewis Hamilton a fait le choix de conserver son numéro 44.

Alors qu'il reste quatre Grands Prix à disputer (Brésil, Qatar, Arabie saoudite et Abu Dhabi), Max Verstappen (312,5 points) compte 19 points d'avance sur Lewis Hamilton (293,5) et reste sur deux succès consécutifs aux Etats-Unis et au Mexique. Il est en passe d'apporter le premier titre mondial à l'écurie depuis le quadruplé de Sébastian Vettel en 2010, 2011, 2012 et 2013.