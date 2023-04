Verstappen s'imagine déjà quitter la F1 pour se lancer dans d'autres disciplines

Avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end, quatrième manche de la saison, Max Verstappen a ouvert la porte à un départ du monde de la Formule 1 à l'issue de son contrat, fin 2028. Le Néerlandais n'est pas favorable à l'augmentation du nombre de courses et au nouveau format sprint.

Double champion du monde en titre de Formule 1, Max Verstappen apparaît encore comme le grand favori à sa propre succession cette saison. Pour autant, en conférence de presse jeudi avant le Grand Prix d'Azerbaïdjan ce week-end, le Néerlandais s'est dit "pas intéressé" par l'idée de gagner "sept ou huit titres", mettant en avant d'autres désirs.

"Si ça devient trop à un certain point, il sera temps de changer"

"J’ai envie de faire d’autres choses, d’autres compétitions, un peu comme l’a fait Fernando (Alonso), a lancé le pilote Red Bull. Je suis sous contrat jusqu’à la fin de l’année 2028 (il aura 31 ans, NDLR), puis nous ferons le point. Mais j’ai le sentiment que, si ça devient trop à un certain point, il sera temps de changer."

S'il se dit "pour l'instant" motivé par la Formule 1, Max Verstappen ne semble pas très enthousiaste par les récents choix des instances. "Si nous continuons à étendre le calendrier et que le week-end entier est aussi long, à un moment donné, vous vous demandez si cela en vaut la peine", a commenté "Mad Max", sous-entendant notamment le nombre de courses record (24) attendu au calendrier en 2024.

Ce week-end, la Formule 1 testera un nouveau format sprint avec plus de qualifications et moins d'essais libres. Une innovation qui ne plaît pas spécialement à Max Verstappen: "J’ai toujours pensé que le dimanche était génial. Bien sûr, je comprends que l’on vende plus de billets le vendredi et le samedi pour que chaque jour vaille la peine d’être disputé, mais quand on finit par avoir des week-ends de 24 ou 25 courses, je pense qu’une bonne option serait quand même de raccourcir un peu le week-end."

Outre l'Azerbaïdjan, le nouveau format sera également couru dans cinq autres Grands Prix, en Autriche (2 juillet), en Belgique (30 juillet), au Qatar (8 octobre), aux États-Unis (Austin, 22 octobre) et au Brésil (5 novembre). Concrètement, les pilotes ne courront plus qu'une seule séance d'essais libres le vendredi matin, suivie d'une première session de qualifications dans l'après-midi qui déterminera la grille de départ du Grand Prix du dimanche.