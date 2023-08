EN DIRECT - MotoGP: suivez en live le Grand Prix d'Autriche

Le champion du monde 2021, qui affiche un état d'esprit nouveau ce week-end en Autriche en affirmant ne plus se préoccuper du classement, a pris une encourageante 9e place lors des qualifications, deux semaines après avoir s'être élancé dernier sur la grille à Silverstone (Grande-Bretagne).



Lors du sprint, ses espoirs d'obtenir un bon résultat se sont malheureusement envolés dès le premier virage, après la manoeuvre très audacieuse de Martin, qui l'a poussé et a provoqué les chutes de plusieurs autres pilotes. S'il n'est pas tombé, le Niçois a été relégué en queue de peloton et a finalement terminé 15e.