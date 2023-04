EN DIRECT - MotoGP: suivez le Grand Prix des Amériques en live, avec Quartararo qui doit rebondir

Francesco Bagnaia a remporté la course sprint samedi du GP des Amériques à Austin. Après avoir établi le nouveau record du circuit lors de la phase de qualification, le champion du monde en titre s'est emparé facilement de la première position avec 2 secondes d'avance sur Alex Rins (LCR Honda), enfin Jorge Martin complète le podium. Du coté des Français, Fabio Quartararo (Yamaha) a chuté et n'a pas pu mieux faire qu'une 19e place, pendant que Johann Zarco (Parmac Ducati) a perdu des places tout au long de la course et a finalement fini 11e. Ces positions signifient donc que les tricolores n'ont pas marqué de points sur cette course sprint. Zarco conserve néanmoins sa troisième place, cependant, il est déjà distancé de 19 points par le premier Marco Bazzecchi (VR46 Ducati) qui lui compte un petit point d'avance sur Francesco Bagnaia. Quartararo est quant à lui 11e avec seulement 18 points.