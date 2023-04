MotoGP (Argentine): la pole pour Alex Marquez, Quartararo seulement 10e

Alex Marquez a signé ce samedi la première pole position de sa carrière lors du GP d'Argentine. Déception pour les Français, puisque Johan Zarco partira en sixième position, tandis que Fabio Quartararo est seulement 10e.

Alex Marquez (Ducati-Gresini) a signé samedi la première pole position de sa carrière en MotoGP, lors du Grand Prix d'Argentine, deuxième manche de la saison, loin devant le vice-champion du monde en titre français Fabio Quartararo (Yamaha), seulement 10e.

L'Espagnol, frère du sextuple champion du monde en catégorie reine Marc Marquez, absent en Argentine à cause d'une blessure, n'avait signé que le 11e temps des essais qualificatifs vendredi et a donc du passer par les repêchages samedi matin pour décrocher cette pole. A l'issue des repêchages, Marquez a même vu sa moto prendre feu avant d'en changer.

Quartararo 10e, Zarco 6e

Sur le tracé de Termas de Rio Hondo, le Catalan de 26 ans partira devant l'Italien Marco Bezzecchi (Ducati-VR46) samedi lors du sprint - et dimanche pour la course principale. Francesco Bagnaia (Ducati), leader du championnat, s'élancera en troisième position.



Parti comme Marquez en pneus slicks sur une piste séchante, le champion en titre italien a reconnu à l'arrivée avoir eu "un peu peur avec les pneus à cause des tâches d'humidité encore présentes sur la piste". "J'ai pris beaucoup de risques", a-t-il confessé.



Fabio Quartararo (Yamaha) ne partira que de la 10e place sur la grille, derrière l'autre Français de la grille Johann Zarco (Ducati-Pramac), 6e. Vendredi, le Niçois de 23 ans, champion du monde en 2021, s'était plaint de la performance de sa Yamaha, en dépit de "sensations pas si mauvaises". Il n'avait signé que le 14e temps des essais qualificatifs et a donc dû passer, lui aussi, par les repêchages.



Le départ du sprint sera donné à 15H00 cet après-midi (20h00 heure de Paris), celui du GP dimanche à 14H00. Comme au Portugal le week-end dernier pour la première manche de la saison, les pilotes disputeront à nouveau le sprint, un format de course qui a lieu le samedi lors de chaque week-end de GP et qui permet de récolter davantage de points au championnat.