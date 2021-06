MotoGP (Catalogne): Quartararo pénalisé pour sa combinaison ouverte et finalement 6e

Après avoir terminé 3e du Grand Prix de Catalogne, ce dimanche, Fabio Quartararo a écopé de deux pénalités de 3 secondes. Une pour avoir coupé un virage et une autre pour avoir terminé la course torse nu. Résultat: le leader du championnat du monde de MotoGP a été rétrogradé à la 6e place.

Sale journée pour Fabio Quartararo. Après avoir terminé 3e du Grand Prix de Catalogne au guidon de sa Yamaha, le Français a été écopé de deux pénalités de 3 secondes. Une première sanction lui a été infligée pour avoir coupé un virage au 22e tour. De quoi l’éjecter du podium et le rétrograder à la 4e place, au profit de l’Australien Jack Miller (Ducati).

Mais Quartararo a également subi plus tard une deuxième pénalité, pour avoir conduit torse nu lors des cinq derniers tours. De quoi le faire chuter à la 6e place, derrière Joan Mir et Maverick Vinales. Les organisateurs ont justifié leur décision en expliquant que le natif de Nice avait boucler sa course "sans sa combinaison en cuir correctement attachée et sans le plastron requis".

La pression de ses concurrents

Peu après l’arrivée, plusieurs concurrents s’étaient plaints en voyant les images de Quartararo en partie dévêtu sur sa moto. Le Portugais Miguel Oliveira, vainqueur du Grand Prix, a notamment estimé que le drapeau noir aurait dû être sorti car "l’intégrité" de son rival était menacée. Un sentiment partagé par Johann Zarco, 2e sur le bitume de Barcelone. La pression est rapidement montée dans le paddock, jusqu’à la convocation du pilote français et l’annonce de sa sanction.

Malgré cette 6e place frustrante, Quartararo conserve la première place du championnat du monde après sept courses. Mais il ne compte plus que 14 points d’avance sur son compatriote Zarco. Autant dire que le prochain GP s’annonce bouillant. Ce sera en Allemagne, dans deux semaines.