MotoGP (Catalogne): Quartararo tacle ses rivaux après la pénalité pour son combinaison

Fabio Quartararo a écopé de deux pénalités, ce dimanche, lors du Grand Prix de Catalogne. Après avoir terminé 3e de la course, le pilote Yamaha a été rétrogradé à la 6e place, pour avoir notamment piloté torse nu dans les derniers tours. Agacé, le Français reproche à ses concurrents d'avoir réclamé sa sanction.

La pilule a visiblement du mal à passer pour Fabio Quartararo. Le Français a vécu un Grand Prix particulièrement frustrant, ce dimanche en Catalogne. Après avoir terminé 3e de la course, le pilote Yamaha a écopé de deux pénalités de 3 secondes. La première pour avoir coupé un virage au 22e tour.

Et la deuxième pour avoir piloter torse nu, avec sa combinaison ouverte à cause d'un problème, lors des cinq derniers tours. Résultat, Quartararo a été rétrogradé à la 6e place du GP. De quoi perdre de précieux points au classement du championnat du monde, même s’il reste en tête avec 14 unités d’avance sur son compatriote Johann Zarco, 2e à Barcelone.

"C’est bien de voir le vrai visage des gens"

Mais l'événement a sérieusement agacé le natif de Nice, qui reproche à ses rivaux d’avoir réclamé une sanction contre lui en raison de son problème d’équipement. Plusieurs pilotes ont estimé que le drapeau noir aurait dû être sorti au moment où Quartararo a été vu torse nu, car son "intégrité" était menacée.

Fabio Quartararo Instagram © Instagram

"Félicitations à tous ceux qui ont été se plaindre pour une autre pénalité, a écrit le pilote de 22 ans dans sa story Instagram. Je n’ai mis personne en danger en danger comme un pilote le dit et c’était déjà difficile pour moi de piloter. Mais c’est bien de voir le vrai visage des gens. Je veux juste remercier tous ceux qui me supportent et m’aident dans les moments difficiles. On se voit à la prochaine course." Elle aura lieu dans deux semaines en Allemagne. Dans une ambiance qui s’annonce électrique...