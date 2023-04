MotoGP (Espagne): la grosse chute de Fabio Quartararo, qui s'est relevé pour prendre le deuxième départ

Fabio Quartararo a chuté dès le 2e virage du GP d'Espagne, ce dimanche. Le Français, touché physiquement, a toutefois pris le deuxième départ.

Seizième sur la grille de départ du Grand Prix d'Espagne, Fabio Quartararo a chuté dès le deuxième virage, ce dimanche à Jerez. Le pilote Yamaha a entraîné Miguel Oliveira avec lui au sol. La chute d'El Diablo a provoqué un drapeau jaune dans le premier secteur puis un drapeau rouge.

Quartararo a mis du temps à se relever et a eu besoin d'aide pour marcher. Le Français, qui boitait sévèrement dans les stands, a toutefois pu prendre le deuxième départ de la course, avec sa seconde moto. Le champion du monde 2021 a d'ailleurs changé de tenue puisque son cuir s'était arraché lors de la chute.

"J'ai envie de prendre du plaisir"

Ce dimanche matin, au micro de Canal+, Fabio Quartararo annonçait vouloir prendre du plaisir : "C'est l'objectif numéro 1, prendre du plaisir. J'ai fait un très bon warm up ce matin en roulant tout seul. J'ai pris beaucoup de plaisir et je vais essayer de faire ça à nouveau en course. On a du mal à suivre les autres pilotes, on verra ce qu'il va se passer. J'ai envie de faire un bon départ et un bon premier tour, hier c'était le meilleur départ de ma vie."

Fabio Quartararo a donc pris le deuxième départ, mais avec un long lap de pénalité.