MotoGP (GP d'Aragon): première pour Bagnaia, Quartararo perd gros

L'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) a remporté dimanche en Aragon sa première victoire en MotoGP. Le Français Fabio Quartararo (Yamaha) n'a pu faire mieux que 8e mais garde la tête du championnat du monde.

Grande première en MotoGP. L'Italien Francesco Bagnaia a inscrit pour la première fois son nom au palmarès de la catégorie reine. A 24 ans, le pilote Ducati a remporté le Grand Prix d'Aragnon, dimanche à Alcaniz. Après avoir fait toute la course en tête avec Marc Marquez, celui qui s'élançait en pole position a résisté aux multiples attaques du champion espagnol. Le pilote Honda a tout tenté, dépassant à plusieurs reprises son rival durant trois derniers tours à couper le souffle. Mais Bagnaia était bien le plus costeau et c'est lui qui a triomphé ce dimanche lors de cette 14e manche du championnat du monde.

Bagnaia nouveau dauphin de Quartararo au championnat du monde

Une belle affaire d'autant qu'il devient aussi le nouveau dauphin au classement des pilotes. Le leader, Fabio Quartararo, est en effet passé à côté de sa course. Le pilote français qui partait de la 3e place sur la grille de départ n'a jamais été dans le coup. Incapable d'imposer son rythme, il a passé une grande partie de la course entre la 7e et la 9e position. C'est finalement entre les deux, à la 8e place qu'il a terminé ce GP alors que son compatriote, Johann Zarco a fini à une décevante 17e place. Au championnat du monde, Quartararo garde les commandes et compte 53 points d'avance sur Francesco Bagnaia, le héros du jour. Prochain rendez-vous, dimanche prochain, lors du Grand Prix de Saint-Marin.