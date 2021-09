MotoGP (GP de Saint-Marin): Quartararo 3e des qualifs après une chute

Leader du championnat du monde de MotoGP, Fabio Quartararo a chuté à la fin des qualifs ce samedi au Grand Prix de Saint-Marin. Le Français a réussi le 3e temps.

Pas de pole pour Fabio Quartararo. Le pilote français de Yamaha, leader du championnat du monde de MotoGP, a chuté lors de son dernier tour des qualifis ce samedi au Grand Prix de Saint-Marin. Il n'a donc pas pu améliorer son chrono, qui lui permet de se placer en première ligne pour le départ ce dimanche, au 3e rang. C'est l'Italien Francesco Bagnaia (Ducati) qui a décroche la pole, devant Jack Miller (Ducati). Johann Zarco (Ducati) a lui pris la 5e place.

Quartararo: "J’ai freiné beaucoup trop tard"

"J’ai freiné beaucoup trop tard, a reconnu Fabio Quartararo sur Canal+ à propos de sa chute. J’essayais d’avoir la pole. Mais on a un très bon rythme et c’est de bon augure. On va se battre pour la victoire. Mon objectif, c’est de me battre pour le podium, la victoire. Je suis content de cette qualif déjà."

Pour Francesco Bagnaia, il s’agit de sa deuxième pole position en deux semaines, après le GP d’Aragon (Espagne), où il s’est imposé le lendemain. L’Italien voudra donc récidiver pour réduire l’écart avec Fabio Quartararo au championnat du monde. Deuxième, il compte pour le moment 53 points de retard sur le pilote français.