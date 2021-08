MotoGP: la grosse opération de Quartararo, intouchable en Grande-Bretagne

Fabio Quartararo a survolé le Grand Prix de Grande-Bretagne ce dimanche, pour sa 5e victoire de la saison en MotoGP, la 8e pour lui en carrière. Le Français en a profité pour creuser son avance au classement du championnat du monde des pilotes, avec désormais 65 unités d'avance sur Joan Mir.

On n'arrête plus Fabio Quartararo. Dans le "Temple de la vitesse" ce dimanche, à Silvestone, le Français a dominé pratiquement de bout en bout le Grand Prix de Grande-Bretagne, 12e manche de la saison de MotoGP. Le pilote Yamaha a signé une 5e victoire cette saison. Parti en troisième position, alors que la pole était revenue ce samedi à Pol Espargaro, Fabio Quartararo a livré une véritable démonstration lors des 20 tours de circuit. Les deux Espagnols Aleix et Pol Espargaro ont livré en début de Grand Prix la plus grande résistance à Fabio Quartararo. Mais passé un temps en 4e place, le Français ne s'est pas affolé pour récupérer la tête à 15 tours de l'arrivée.

65 points d'avance au championnat du monde

Parti en 10e position, Alex Rins a effectué une belle remontée pour se classer deuxième derrière Fabio Quartararo. Aleix Espargaro a offert lui à son équipe Aprilia un premier podium depuis son retour en MotoGP en 2015. Mais les concurrents de Quartararo pour le classement général ont perdu du terrain.

Deuxième du championnat des pilotes à l'issue de ce Grand Prix de Grande-Bretagne, Joan Mir est désormais à 65 unités de Fabio Quartararo, avec 206 points contre 141. Johann Zarco (11e de la course) est troisième au classement, avec 137 points. Le prochain rendez-vous aura lieu en Espagne, pour le GP d'Aragon le 12 septembre.