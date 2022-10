MotoGP (Malaisie): encore une mauvaise nouvelle pour Quartararo, victime d'une fracture d'un doigt

Fabio Quartararo n'a pris ce samedi que la 12e place des qualifications du Grand Prix de Malaisie. Le Français était tombé plus tôt lors de la quatrième séance d'essais libres, le blessant à la main gauche. Malgré une fracture au majeur, le pilote Yahama pourra défendre ses chances lors de la course ce dimanche.

Les mauvaises nouvelles s'enchaînent pour Fabio Quartararo. Une semaine après son abandon lors du Grand Prix d'Australie, le champion du monde en titre s'élancera ce dimanche en 12e position pour le Grand Prix de Malaisie. En prime, le Français souffre d'une légère fracture du majeur, consécutive à une chute.

Fabio Quartararo a perdu le contrôle de sa moto lors de la quatrième séance d'essais libres, peu avant les qualifications. Malgré cette petite blessure, il pourra bien défendre ses chances ce dimanche lors de la course, forcément importante voire décisive en vue du championnat du monde, à deux manches du terme.

"Ce n'est pas un gros handicap"

"Il y a une petite fracture à une phalange, a indiqué Fabio Quartararo aux médias après son passage à la clinique, dans des propos rapportés par L'Equipe. Je n'ai aucune idée de comment je l'ai fait sur la chute. Ce n'est pas un gros handicap, ça m'a un peu gêné car je suis reparti sur l'autre moto, c'est un peu embêtant aussi pour le holeshot device (système qui fait s'incliner la moto) parce qu'on va l'utiliser pas mal ici. C'est la seule chose qui me gêne, ça ne sera pas un problème pour l'embrayage."

C'est tout de même un coup dur pour Fabio Quartararo puisque Francesco Bagnaia (233 points) a une première balle de match ce week-end pour décrocher son premier titre en MotoGP face au pilote Yamaha, avec 14 unités d'avance sur le Français. Dans la course au titre, l'Espagnol Aleix Espargaro (Aprilia), seulement 10e sur la grille, et l'Italien Enea Bastianini (Ducati-Gresini), le mieux placé des prétendants (2e), sont toujours mathématiquement en lice mais leurs chances sont plus minces.

Pour être sacré dimanche, Bagnaia, 25 ans, doit prendre onze points de plus que Quartararo sur le circuit de Sepang. Dans le même temps, il ne doit pas céder plus de deux points à Espargaro (206 pts) et plus de 17 à Bastianini (191). En clair, comme il a déjà gagné six fois cette saison, il doit s'assurer d'avoir 25 points d'avance sur le deuxième au classement général dimanche soir, et donc avant la clôture à Valence le 6 novembre. De son côté, l'Espagnol Jorge Martin s'élancera en pole position ce dimanche.