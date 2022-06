MotoGP (Pays-Bas): Quartararo partira en première ligne derrière Bagnaia, une belle bataille en prévision

Sur le circuit d’Assen, Francesco Bagnaia a décroché ce samedi la pole position sur pour le Grand Prix des Pays-Bas. L'Italien devance Fabio Quartararo et Jorge Martin tandis que Johann Zarco s’élancera de la 7e position dimanche.

Après les séances d’essais libres qui se sont déroulées dans des conditions dantesques, la météo s’est montrée plus clémente, bien que menaçante, sur le circuit d’Assen lors des qualifications ce samedi. Ces conditions ont profité à Francesco Bagnaia (Ducati) qui a signé le meilleur temps devant Fabio Quartararo (Yamaha) et Jorge Martin (Ducati Pramac).

L’Italien s’élancera donc de la première position ce dimanche pour le Grand Prix des Pays-Bas. Le vice-champion du monde 2021 signe en terre néerlandaise sa 10e pole position depuis le début de sa carrière en MotoGP. Johann Zarco (Ducati Pramac) partira lui de la troisième ligne avec une 7e place en qualifications.

Quartararo: "La deuxième place, c'est une position que j'aime bien sur la grille"

L’Italien Francesco Bagnaia s’est montré impérial sur la piste d’Assen puisque le pilote Ducati a signé le meilleur temps sur le circuit en catégorie MotoGP. Impossible pour Fabio Quartararo de rivaliser avec le transalpin malgré un temps plus que satisfaisant : “J’en n'avais plus. Je n'ai fait aucune erreur, j’ai fait un tour extraordinaire", a confié le Français, à chaud.

Le champion du monde en titre est cependant loin d’être abattu par cette deuxième place: "La deuxième place, c'est une position que j'aime bien sur la grille et je pense que l'on peut faire une très belle course demain. On a un bon rythme donc c'est l'objectif."

De son côté, Pecco Bagnaia a déjà hâte d’en découdre sur l’asphalte néerlandais ce dimanche. A la question sur la nouvelle bataille entre lui et Quartararo, Bagnaia a reconnu que “c’était souvent comme ça avec lui depuis le début de la saison" et "pense qu’on va avoir une belle bagarre demain.”

L’autre pilote tricolore, Johann Zarco, devra lui se contenter donc de la troisième ligne après avoir signé le 7e temps des qualifications. Ce samedi matin, le pilote Ducati-Pramac a subi une chute l'emportant dans les graviers lors des essais libres.

Actuellement 3e au classement des pilotes, Zarco devra faire une petite remontée au départ du GP pour conforter sa place sur le podium du championnat du monde. Fabio Quartararo, toujours leader du championnat, aura l’occasion d’enfoncer le clou puisque Aleix Espargaro, son principal concurrent, partira de la 5e position. Le départ du Grand Prix des Pays-Bas sera donné à 14h ce dimanche.