MotoGP: percuté par Marc Marquez, Oliveira manquera lui aussi le Grand Prix d'Argentine

Le Portugais Miguel Oliveira (RNF Aprilia), accroché par Marc Marquez (Honda), dimanche lors de la première course de la saison sur ses terres, manquera comme l'Espagnol le prochain Grand Prix en Argentine, a annoncé ce lundi l'organisateur du championnat du monde.

Même sort pour le "bourreau" et sa victime. Comme indiqué précédemment, le pilote espagnol Marc Marquez (Honda), impliqué dans un accident lors du GP du Portugal et opéré de la main droite, manquera le Grand Prix d'Argentine de MotoGP en fin de semaine. Tout comme... le Portugais Miguel Oliveira (RNF Aprilia), accroché par Marquez, a annoncé ce lundi l'organisateur du championnat du monde.

Le sextuple champion du monde de MotoGP, parti en pole position, avait chuté dimanche dès le 2e tour du GP du Portugal en entraînant au sol le pilote d'Aprilia après avoir heurté son compatriote Jorge Martin (Ducati).

"D'autres dommages ont été révélés" pour Oliveira

"De retour en Espagne pour des examens complémentaires, Marc Marquez s'est vu diagnostiquer une fracture intra-articulaire déplacée de la base du premier métacarpien du pouce de la main droite", indique le communiqué. "L'intervention chirurgicale a consisté en une réduction fermée de la fracture et en une fixation interne de celle-ci à l'aide de deux vis et s'est déroulée sans incident", précise le texte.

Pour son erreur au Portugal, qu'il a reconnue, Marquez a écopé d'une pénalité consistant en un double long laps - deux tours de circuit rallongés - qu'il était supposé effectuer lors du prochain GP en Argentine le week-end prochain. Le pilote de 30 ans enchaîne les soucis physiques depuis sa fracture de l'humérus droit intervenue au début de la saison 2020.

Touché malgré lui avec de multiples contusions, dont une à la jambe droite, Miguel Oliveira ne courra pas non plus sur le circuit de Termas de Rio Hondo. Le pilote d'Aprilia "a passé des tests supplémentaires dans sa ville natale où d'autres dommages ont été révélés" qui le contraignent à ne pas prendre le départ de la course, selon le communiqué publié en début de soirée. "Malgré ce revers, Oliveira reste déterminé à atteindre son objectif d'être compétitif dans le championnat du monde et se concentrera sur son rétablissement". Son retour est espéré au départ du Grand Prix des Amériques à Austin (Texas), le 16 avril.