MotoGP: Quartararo déjà déçu lors des essais pour la saison 2023

Le Français Fabio Quartararo a pointé mardi les performances décevantes de sa moto après une journée d’essais en vue de la saison 2023 de MotoGP. Le vice-champion du monde en titre espérait plus d’améliorations en vue de retrouver le sommet de la hiérarchie mondiale.

Sale semaine pour Fabio Quartararo. Devancé ce dimanche par Francesco Bagnaia, le Français n’a pas réussi à conserver son titre de champion du monde de MotoGP. Deuxième du classement, à seulement 17 points du nouveau roi italien, le pilote niçois a échoué dans sa quête du doublé. Revanchard et déjà lancé pour la saison 2023, "El Diablo" a exprimé sa déception après les premiers essais au guidon de sa Yamaha ce mardi à Valence en Espagne.

"[Je suis] un peu déçu. Déçu parce que l’on s’attendait à beaucoup mieux. Surtout sur la vitesse, a expliqué le champion du monde 2021 au micro de Canal +. On a fait des tests à Mizano et à Barcelone. Cal Crutchlow a fait des tests à Jerez et ils ont clairement vu une amélioration sur la vitesse de pointe. Et nous rien du tout."

"Notre vitesse est toujours aussi mauvaise"

Frustré après cette journée de tests à Valence, Fabio Quartararo a notamment regretté les mauvaises performances de sa moto dans les lignes droites. Une pointe de vitesse qui lui a déjà coûté cher en 2022 face à la puissance de la Ducati de Francesco Bagnaia.

"J’ai fait une fois un peu mieux que les autre tours grâce à l’aspiration. Mais sinon notre vitesse est toujours aussi mauvaise, a encore analysé le Français. Il va falloir analyser ce qu’il se passe et voir pourquoi on n’a pas eu d’amélioration."

Et l’Azuréen de préciser qu’il n’avait pas encore débriefé avec son écurie: "J’ai préféré venir voir les médias avant le meeting avec les ingénieurs. Donc pour l’instant on ne m’a rien dit du tout. Mais dans quelques minutes je serai avec les ingénieurs pour voir le bilan de ce test et ce qu’il s’est passé."

Quartararo garde espoir

Battu par Bagnaia en 2022, Fabio Quartararo compte bien tout faire pour récupérer son titre mondial en 2023. Certes, les premiers tests ne lui ont pas donné satisfaction. Mais le Français de 23 ans entend rester optimiste avant la première course de la saison de MotoGP, le 26 mars à Portimão au Portugal.

"C’est bizarre parce que lors de deux tests que j’ai faits j’ai senti une amélioration sur le moteur. Mais pas ci. Donc, bien sûr que j’aurais aimé partir en vacances sur une meilleure note et sur un meilleur feeling. Mais j’ai l’espoir que sur les tests d’avant cela a marché donc il n’y a pas de raison que cela ne marche pas pour le futur. Il va falloir trouver une solution, partir sur une bonne note et essayer de trouver quelque chose qui peut vraiment nous donner de l’espoir pour le futur."