MotoGP: Quartararo fait part de ses doutes après les premiers tests

Fabio Quartararo a terminé ce dimanche la première session de tests à Sepang, en Malaisie. Satisfait de la vitesse de pointe de sa Yamaha, le champion du monde 2021 s'est montré déçu par les performances en pneus neufs.

Après trois premiers jours de tests à Sepang, en Malaisie, Fabio Quartararo dresse un bilan mitigé. Le champion du monde MotoGP 2021 s'est dit déçu par les performances en pneus neufs. Il semble repartir avec plus d'interrogations que de certitudes.

Un "désastre" en pneus neufs

Du côté des satisfactions : "On a surtout vu le potentiel de la vitesse de pointe. Il y a de la vitesse de pointe et ça c'est très important", soulignait-il après la première journée. L'an dernier, les Ducati étaient beaucoup plus rapides en ligne droite. Le Français avait subi ce handicap tout au long de la saison et cela lui avait en grande partie coûté le titre de champion du monde.

Pour les tests de ce week-end, Yamaha était arrivé avec des nouvelles pièces à essayer, de nouveaux réglages... "Ils ont franchi un step. Il faudra voir si on est vraiment à la hauteur. Yamaha a fait un très gros travail. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose de très bien. On va essayer de faire du mieux et voir si on peut encore trouver des choses", appuyait Quartararo. Au cumulé sur les trois jours, il se classe 17e. Même si les temps sont toujours à prendre avec précaution lors des essais.

Les doutes concernent la capacité de la M1 à être rapide sur un tour avec des pneus neufs. Le tricolore a parlé de "désastre" dans cette configuration. Problématique dans l'optique des qualifications et des courses sprints lors des week-end de Grand Prix. "Le rythme avec les pneus usagés est bon, mais nous devons améliorer le pilotage avec des pneus neufs. La sensation n'était pas géniale pendant le contre-la-montre. Nous aurons une réflexion sur la façon de remettre les choses à plat pour Portimao", a déclaré le pilote dans des propos relayés par son équipe. De nouveaux essais auront lieu à partir du 11 mars à Portimao, au Portugal.