Moto GP: Fabio Quartararo satisfait de la "vitesse de pointe" de sa Yamaha

Le Français Fabio Quartararo a signé le 11e temps de la première journée de tests hivernaux à Sepang (Malaisie). Au micro de RMC Sport, il s'est montré satisfait de la vitesse de pointe de sa Yamaha, principal point faible la saison passée.

Après ses premiers tours de circuit, Fabio Quartararo est rassuré. Il avait plutôt le sourire ce vendredi, à l'opposé de ce qu'il avait montré en fin d'année dernière. Lors des tests à Valence en novembre, le champion du monde Français s'était montré "déçu" par le manque de puissance de sa Yamaha. Une donnée qui lui a couté le titre de champion du monde 2022 face aux Ducati, beaucoup plus rapides en ligne droite notamment.

Mais pour son retour sur la piste ce vendredi à Sepang, en Malaisie, le pilote Yamaha était soulagé : "On a surtout vu le potentiel de la vitesse de pointe. Il y a de la vitesse de pointe et ça c'est très important. Et à partir de demain on pourra affiner plus les détails mais le plus important c'était de voir la vitesse de pointe et on l'a. J'espère qu'on pourra quand même faire mieux pour les deux autres jours."

Un deuxième titre de champion du monde dans le viseur

Ces déclarations confirment les résultats de Cal Crutchlow, le pilote test de l'équipe. Il avait atteint 334,4 km/h. Avant de poursuivre les tests ces samedi et dimanche, Quartararo, remis d'une blessure à un poignet, ajoute: "C'était difficile, on avait énormément de choses à essayer, malheureusement on n'a pas le nombre de pneus pour tout tester... Donc c'était la journée la plus pénible avec beaucoup de choses à essayer mais à partir demain on pourra vraiment avoir plus de temps en piste. Les Ducati étaient très en forme aussi donc il ne va pas falloir dormir et essayer de trouver les meilleures solutions."

Nouvelles pièces à tester, nouveaux réglages... Le Tricolore apprécie le travail jusqu'ici. "Ils ont franchi un step. Il faudra voir si on est vraiment à la hauteur. Yamaha a fait un très gros travail. Ils ont quand même réussi à faire quelque chose de très bien. On va essayer de faire du mieux et voir si on peut encore trouver des choses." Avec un objectif assumé: briguer une seconde couronne mondiale.