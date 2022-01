Dakar: un accrochage lunaire entre une moto à l'arrêt et une voiture sur la première étape

Le Sud-Africain Giniel de Villiers s’est retrouvé au cœur d’un incroyable accrochage ce dimanche, lors de la première étape du Dakar 2022. Au volant de son auto, le vainqueur de l’édition 2009 a percuté le motard chilien Cesar Zumaran, pourtant à l’arrêt.

On tient peut-être déjà la séquence la plus improbable de cette nouvelle édition saoudienne du Dakar. Vainqueur de 16 étapes et même lauréat de la prestigieuse course en 2009, Giniel de Villiers a offert une séquence aussi incroyable que déroutante ce dimanche, lors de la première étape.

Le pilote sud-africain de l’écurie Toyota a renversé une moto lors de la spéciale longue de 333 km entre Hail et Hail dans le désert d’Arabie saoudite.

Au passage d’une dune de sable, entre deux rochers, Giniel de Villiers n’a pas réussi à éviter le motard Chilien Cesar Zumaran. Pourtant à l’arrêt au guidon de sa KTM, le Sud-Américain s’est fait emboutir par l’arrière par le gros 4X4 du pilote sud-africain. Un instant lunaire sur ce Dakar 2022.

De Villiers seulement sixième du classement général

Malgré cet incident bien indépendant de sa volonté, Cesar Zumaran a pu reprendre la route et finir cette première étape à la 103e place. Après le prologue de la veille, le Chilien accuse désormais un retard de 3h441'59'' sur le leader du classement général, l’Australien Daniel Sanders.

Reparti sans problème après avoir laissé l’infortuné concurrent chilien sur le flanc, Giniel de Villers n’a pas réussi à faire mieux qu’une décevante sixième place de cette première spéciale. Le Sud-Africain est déjà plus d’une demi-heure du leader, le tenant du titre Nasser Al-Atttiyah (33'33''). Distancé par le Qatarien, le lauréat de l’édition 2009 disputée pour la première fois en-dehors de l’Europe et de l’Afrique, n’a pas tenu la comparaison avec son coéquipier du Team Toyota.

Lundi lors de la deuxième étape entre Hail et Al-Artawiya (568km), Giniel de Villiers aura à cœur de se rattraper et peut-être aussi de faire oublier son accident totalement lunaire. Après la peur liée à l’explosion d’un véhicule et la blessure d’un pilote français pendant la semaine, le Dakar offre cette fois un beau moment de rigolade. On attend la suite.