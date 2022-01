Explosion sur le Dakar 2022: une enquête ouverte pour tentative d'assassinat terroriste

Six jours après l'explosion qui a gravement blessé Philippe Boutron sur le Dakar qui se déroule actuellement en Arabie saoudite, le parquet antiterroriste a indiqué avoir ouvert une enquête pour tentative d'assassinat terroriste. Depuis plusieurs jours, plusieurs témoins affirmaient que l'explosion n'avait rien d'un accident.

Depuis plusieurs jours, Thierry Richard n'en démord pas: Philippe Boutron, quatre autres membres de l'équipe Sodicars et lui ont été victimes d'un attentat terroriste le 30 décembre dernier, à deux jours du départ du Dakar qui se déroule en Arabie saoudite. "On a vu l'impact sous le véhicule. On n'est pas bête, on sait ce que c'est aussi une déflagration. On a pris un souffle dans la voiture. C'est un attentat, on nous a fait exploser", a expliqué le pilote de l'équipe Sodicars à l'AFP. Il a été entendu.

Après plusieurs jours de témoignages, et un sentiment de consternation qui a frappé le Dakar suite aux blessures subies par Philippe Boutron aux jambes, le parquet national antiterroriste a ouvert ce mardi une enquête préliminaire du chef de "tentative d'assassinat en lien avec une entreprise terroriste", cinq jours après l'événement qui s'est déroulé à Djeddah.

Les investigations confiées à la DGSI

Samedi, les autorités saoudiennes ont nié la piste d'un acte terroriste pour expliquer l'explosion du véhicule d'assistance, soutenant l'idée d'un "accident". L'organisation de la course a de son côté expliqué qu'un "acte malveillant" n'était pas exclu. Le ministère français des Affaires étrangères a appelé ses ressortissants à la "vigilance maximale", ajoutant au contraire que "l'hypothèse d'un acte criminel" n'était "pas écartée" et rappelant que "la menace terroriste persist(ait) en Arabie Saoudite".

Depuis l'explosion, Philippe Boutron a été rapatrié en France lundi, alors qu'il s'apprêtait à disputer son neuvième Dakar. Également président du club de football de l'US Orléans (National), le Français de 61 ans avait été opéré en urgence. Il a été plongé dans un coma artificiel et est hospitalisé dans les Hauts-de-Seine. Les investigations sur cette explosion ont été confiées à la direction de la sécurité intérieure (DGSI), a précisé le Parquet national antiterroriste dans un communiqué.