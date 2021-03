Rallye-raid: le message fort d'Elena à Loeb pour qu'il quitte Prodrive

Interrogé sur l’arrêt de sa collaboration avec Sébastien Loeb dans le Super Moscato Show, son, désormais, ex-copilote Daniel Elena a annoncé qu’il serait prêt à renouer le lien, mais à une condition seulement.

Sébastien Loeb ne fera pas le Dakar 2022 avec Daniel Elena, son copilote de toujours avec lequel il a participé cinq fois au plus célèbre des rallyes-raid et été neuf fois champions du monde des rallyes. "Après cinq Dakar passés ensemble et après discussions avec l'équipe, nous sommes arrivés à la conclusion qu'il serait peut-être bien d'essayer autre chose. Ce n'est pas sans un pincement au cœur que nous ne prendrons pas le départ en 2022 en tant que coéquipiers", a annoncé Loeb sur Twitter.

Elena: "On leur montrera qu'on sait gagner"

Daniel Elena, très amer, a lui aussi annoncé la nouvelle via une vidéo diffusée sur Facebook, sur laquelle il ne cache pas sa déception et son incompréhension face à cette décision. Le fruit d'un choix stratégique voulu par l'équipe britannique Prodrive avec laquelle les deux hommes ont fait le Dakar en Arabie saoudite. Dans le Super Moscato Show, le Monégasque en a remis une couche, appelant son ami de toujours à se libérer de l’emprise de Prodrive pour se lancer dans un nouveau projet à ses côtés.

"J’ai toujours porté mes couilles. Quand j’ai tort, j’ai tort. Quand j’ai raison, j’ai raison. Si Seb a les couilles et qu’il m’entend, on relève le challenge, a-t-il lâché à l'adresse de Loeb. Tu leur dis au revoir les rosbeefs, on y retourne, et on va reprendre des défis avec une autre équipe. Et on leur montrera qu’on sait gagner, on n’a pas besoin d’eux."

Daniel Elena en a profité pour rappeler que si le lien sportif est momentanément cassé, l'amitié entre les deux hommes, elles, reste indéfectible. "Il avait la voix qui tremblait parce que c’est une décision qui est dure, je le sais très bien. Une heure après ma vidéo, on s’appelait en vidéo Facetime, on prenait l’apéro ensemble. L’amitié Loeb-Elena, elle n’est pas morte, elle est toujours vivante."