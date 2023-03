Basket: après les pétages de plomb et les tensions, Monaco à la relance face au Maccabi Tel-Aviv

L’AS Monaco Basket entame ce mois de mars marathon avec la réception du Maccabi Tel-Aviv en Euroleague, ce jeudi (21h). Après deux défaites consécutives et l'émergence de tensions entre l'entraîneur Sasa Obradovic et le meneur américain Mike James, la Roca Team doit se remettre sur de bons rails.

Treize matchs attendent les joueurs de Monaco en ce mois de mars, voire quatorze en fonction du parcours en Coupe de France. Avant d’en arriver là, l’ASM Basket doit redorer son blason après deux revers de rang. Le dernier en Euroleague sur le parquet de Barcelone (80-70), le précédent en Leaders Cup contre la JL Bourg (92-102).

Leur point commun? Des fins de rencontres ratées, avec des dernières possessions très brouillonnes signées Mike James et des pétages de plomb du meneur américain. Entre les mauvaises décisions, les fautes techniques et les prises de bec avec son entraîneur Sasa Obradovic, le meilleur marqueur du club de la principauté en Euroligue (17,2 pts/match) traîne son spleen ces dernières semaines dans les moments cruciaux. Pour autant, Mike James ne devra pas tergiverser face au vis-à-vis redoutable qui l’attend ce jeudi soir, contre le Maccabi Tel-Aviv en Euroleague (21h): un certain Lorenzo Brown.

Lorenzo Brown, bourreau des Bleus en finale du dernier Euro

L’Américain naturalisé espagnol juste avant le dernier Eurobasket ne regrette pas sa décision. Auréolé d’un trophée continental après un parcours quasi parfait, Lorenzo Brown est désormais un visage familier du basket européen. C’est désormais sous les couleurs du Maccabi Tel-Aviv qu’il fait parler la poudre (17 points de moyenne, 17,8 d'évaluation en Euroleague). Côté monégasque, Jordan Loyd, son ancien coéquipier chez les Toronto Raptors, prévient: "Je connais Lorenzo depuis le Lycée, c’est un excellent joueur et l’un des meilleurs meneurs d’Europe. Nous devrons lui mettre la pression pour l’empêcher de jouer son jeu."

Monaco veut regoûter aux playoffs

Si la machine s’est enrayée ces dernières semaines, les Monégasques ne sont pas en totale perdition pour autant. Leaders de Betclic Elite, ils affichent 15 victoires pour 10 défaites en Euroleague. Un bilan qui permet à l’ASM d’être cinquième du classement. Mais le club princier n'a plus trop le temps de piétiner en ce mois de mars car cinq écuries, dont le Maccabi Tel Aviv, pointent le bout de leur nez juste derrière avec seulement deux victoires de moins.

"Avant de commencer à calculer quoi que ce soit, nous devons gagner tous nos matchs à la maison, tempère Sasa Obradovic. Il en reste cinq et si nous gagnons tous ces matchs, nous pourrons prétendre aux playoffs, ce qui est notre objectif principal." L’an dernier, pour leur première participation, les Monégasques s'étaient arrêtés en quart de finale (défaite 2-3 contre l’Olympiakos).