Basket: arrêt définitif des championnats amateurs à cause du coronavirus

Les championnats amateurs de basket aux niveaux départemental, régional et national ne reprendront pas cette saison en raison des restrictions liées à la pandémie de coronavirus, a annoncé vendredi la fédération française de basket-ball (FFBB), qui met par ailleurs en place un plan d'aides pour les clubs.

C'est une décision qui rappelle les boulversements de l'année dernière, à la même période. La fédération française de basket a annoncé vendredi l'arrêt des championnats amateurs départementaux, régionaux et nationaux. Une décision motivée par les restrictions sanitaires prises par les autorités pour endiguer la pandémie de coronavirus.

Outre les championnats ultra-marins, trois divisions non-professionnelles ne sont pas concernées: la Ligue Féminine, la Ligue Féminine 2 et la Nationale Masculine 1. Ces compétitions disposent de dérogations aux interdictions de déplacement.

Pour les championnats arrêtés, aucune montée ou descente n'aura lieu cette saison. "La perspective de disputer 50% des rencontres, même dans les territoires ayant pu débuter leurs championnats en septembre dernier, ne peut plus être envisagée", explique la FFBB.

Un plan d'aide de 12 millions d'euros

"Cette décision, terriblement frustrante, n’a pas été facile à prendre", a expliqué le président de la fédération Jean-Pierre Siutat, expliquant avoir "tenté jusqu’au dernier moment, de permettre aux 57.000 équipes engagées et à des milliers de joueuses et de joueurs de réaliser des matches officiels cette saison, dans le cadre de leur championnat. Malgré une fin de saison repoussée à fin juin, cette perspective n’est plus atteignable aujourd’hui".



Face aux difficultés engendrées par la crise sanitaire, la FFBB a par ailleurs annoncé la mise en place d'un plan d'aides de 12 millions d'euros à destination des clubs, dont les modalités seront précisées ultérieurement. Jean-Pierre Siutat le souligne: "C’est un effort global considérable (...) que la FFBB, ses Ligues et Comités, vont réaliser pour aider les clubs, avant de se tourner vers la saison prochaine et proposer un plan de relance qui tiendra compte des dispositifs prévus par le gouvernement, dont le tant attendu Pass’Sport".