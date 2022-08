Basket: Collet, Fournier, Gobert, Diaw… Les Bleus se livrent sur la présence d’Embiid en équipe de France

Naturalisé Français cet été, Joel Embiid n’a pu postuler à une place en équipe de France pour préparer l’Euro en raison d’une blessure à la main. Mais la question de sa présence sous le maillot des Bleus va rapidement se poser, ce qui a amené plusieurs membres de l’équipe de France à s’exprimer sur le sujet ce mardi face à la presse.

Joel Embiid n’est pas présent lors du rassemblement de l’équipe de France pour préparer l’Euro (1er-18 septembre). Mais l’ombre de l’imposant pivot des Sixers plane tout de même sur les Bleus. Naturalisé Français cet été, Embiid n’a pas pu postuler à une place dans la sélection emmenée par Vincent Collet en raison d’une blessure à la main. Sauf que les débats autour de sa présence en équipe de France vont rapidement réapparaître lors des prochains rassemblements, dès qu’il sera à 100%.

"Vu que ce n’est pas d’actualité, on n'y pense pas. Il n'est pas dans le groupe, il n'est pas appelé. On en parlera quand l’heure viendra. Peut-être pour la Coupe du monde, a balayé Evan Fournier face aux médias ce mardi. C’est quelque chose qui est compliqué car il y a tellement de facteurs et d’éléments pour dire contre ou pour. Quand ce sera l’heure, on se parlera tous et on prendra une décision. Joël a une très bonne démarche pour l’instant. On verra comment ça va se passer."

Collet: "Quand il sera sélectionnable, (...) je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas"

Rudy Gobert, qui pourrait être associé à l’intérieur des Sixers pour former une raquette de rêve, joue de son côté la carte de la diplomatie. "C’est un joueur incroyable. Après il y a plein de choses auxquelles on doit réfléchir. Joël, c’est un joueur unique et nous on a une équipe qui est déjà bien soudée. Un groupe qui vit bien ensemble. Il faut voir comment cela pourrait fonctionner pour le groupe."

Si la décision de sélectionner Embiid ne se fera bien évidemment pas sans la validation des cadres de l’équipe de France, ce sera, in fine, au staff des vice-champions olympiques de trancher. "Quand il sera complétement sélectionnable, à la fois pour des raisons physiques mais aussi de papier, je ne vois pas pourquoi je ne le sélectionnerais pas. On a toujours, autant que faire se peut, pris les meilleurs joueurs. À partir du moment où il est sélectionnable, il fait partie de cette catégorie-là", a clamé sans ambiguïté Vincent Collet face aux médias. "Il y avait aussi une question de timing, mais il aurait souhaité jouer cet été. S’il avait été sélectionnable cet été, on se serait posé la question", a abondé Boris Diaw, le manager des Bleus. Ce n’est qu’une question de temps avant de voir cette question revenir sur la table.