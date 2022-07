Basket: la réaction très fair-play de Moustapha Fall sur une possible arrivée d’Embiid chez les Bleus

Ce mercredi, sur RMC, Moustapha Fall s’est exprimé sur une possible arrivée de Joel Embiid en équipe de France. Alors qu’il serait l’une des premières "victimes" de la sélection du pivot des Sixers, le vice-champion olympique 2021 reste bon joueur.

S’il y a bien un joueur qui pourrait s’en prendre à une possible arrivée de Joel Embiid chez les Bleus, c’est lui. Pourtant, il assure mettre les intérêts de l’équipe de France au-dessus des siens. Alors que le pivot des Philadelphie Sixers a été naturalisé Français et donc que la porte des Bleus s’ouvre un peu plus, Moustapha Fall, poste 5 et donc concurrent direct d’Embiid, a confié ce mercredi sur RMC qu’il verrait une sélection du natif de Yaoundé d’un bon œil.

"Je ne suis pas un gars qui se projette donc je ne me prends pas du tout la tête avec ça. S’il est là, c’est sûr qu’il faut le prendre. C’est un joueur qui peut être MVP en NBA tous les jours, a estimé celui qui a décroché la médaille d’argent aux JO de Tokyo avec les Bleus. Le voir jouer avec Rudy Gobert, ça peut être quelque chose, surtout que Vincent Collet aime jouer grand, il peut jouer avec deux postes 5 en même temps. Embiid est capable de shooter aussi, donc même les postes 4 vont être impactés."

Fall: "C'est la loi du sport"

"C’est sûr que je suis concerné, a concédé le pivot de l’Olympiacos. Au niveau de l’éthique, ça peut poser problème, parce qu’on ne fait jamais ça. Mais, de l’autre côté, les règles sont les règles, donc on joue selon les règles. S’il est là, il faudra faire avec. C’est la loi du sport: s’il y a meilleur que toi, il joue, c’est simple."

Embiid a obtenu la nationalité française, selon un décret du 4 juillet publié dans le Journal officiel, ce qui ouvre la voie à sa possible intégration en équipe de France dans la perspective des Jeux olympiques 2024 de Paris.