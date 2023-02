Basket: le jour où Wembanyama a perdu sa valise… et a été sauvé par Gobert pour s'habiller

L’été dernier, lors d’un séjour à San Diego (Etats-Unis), Victor Wembanyama n'a pas retrouvé sa valise à l’aéroport, rapporte Sports Illustrated. Afin que le prodige du basket français (2,21m) dispose de vêtements à sa taille, Rudy Gobert (2,16m) lui a immédiatement fait envoyer un sac d’affaires... via un Uber.

Sa taille lui a - entre autres - permis d’être l’un des prospects NBA les plus attendus de l’histoire. Sauf que, au quotidien, culminer à 2,21m peut s’avérer handicapant. Notamment en cas de perte de sa valise à l’aéroport. Dans ce cas précis, le commun des mortels, bien que forcément très embêté, peut aisément trouver un magasin pour acheter le nécessaire. Mais comment faire quand la plupart des boutiques… ne proposent pas de vêtements à votre taille ?

Victor Wembanyama, annoncé comme le futur N°1 de la draft NBA, en a fait l’amère expérience l’été dernier lors d’un voyage aux Etats-Unis, rapporte Sports Illustrated ce mardi. De passage à San Diego, le joueur des Metropolitans de Boulogne-Levallois a donc égaré l’intégralité de sa garde-robe à l’aéroport. Heureusement pour lui, "Wemby" a pu compter sur le soutien d’un certain Rudy Gobert.

Deux heures de route pour le Uber

Ils sont peu à pouvoir prêter des vêtements à Wembanyama, mais, avec ses 2,16m, l’actuel pivot des Minnesota Timberwolves fait partie de ceux-là. Présent à Los Angeles dans sa résidence secondaire, à environ deux heures de route de San Diego, l’ancien joueur de Cholet Basket a rempli une valise de jeans, de chemises et de chaussures qu’il a immédiatement fait parvenir en Uber à Wembanyama. L’histoire ne dit cependant pas si ce dernier a retrouvé sa valise ou si ses baskets - pointure 55 - ont terminé entre les mains de quelqu’un d’autre.

Dans son édition de mars, Sports Illustrated, l’un des plus grands magazines sportifs aux Etats-Unis, dédie sa Une ainsi qu’un long dossier à Wembanyama, à la manière de ce qui avait été fait en février 2003 avec LeBron James. Le Français est très régulièrement comparé au meilleur scoreur de tous les temps par sa précocité et sa capacité à changer le visage de la Ligue, comme ce fût le cas il y a 20 ans lors de l’arrivée du "Chosen One". Même si avec "seulement" 2,06m sous la toise, LeBron James avait sans doute un peu moins de problème pour s’habiller en cas de perte de sa valise.