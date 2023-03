Basket: Embiid en équipe de France ? "Il faudra qu’il s’imprègne de la culture", prévient Gobert

Au cours d’une interview accordée à Mundo Deportivo, Rudy Gobert s’est exprimé sur la possible arrivée de Joel Embiid en équipe de France. Tout en mettant en garde le pivot sur la nécessité qu’il intègre la "culture", le joueur des Minnesota Timberwolves a également évoqué la perspective "effrayante" de former un trio avec Victor Wembanyama et Embiid à l’intérieur.

Il faut dire que, sur le papier, le projet a de l’allure. Alors que l’équipe de France, vice-championne olympique et d’Europe en titre, s’est montrée à son avantage sur la scène internationale ces dernières années avec un Rudy Gobert en maître des lieux dans la raquette, le pivot des Minnesota Timberwolves pourrait bien enregistrer de sacrés renforts près du cercle dans les prochains mois

Victor Wembanyama, le N°1 annoncé de la prochaine draft NBA, devrait faire ses grands débuts chez les Bleus dans une grande compétition internationale à l'occasion de la prochaine Coupe du monde (25 août-10 septembre au Japon, aux Philippines et en Indonésie). Et le nouveau prodige du basket français pourrait bien être imité par un certain Joel Embiid, naturalisé français l’été dernier et courtisé par la sélection tricolore. Pour l’heure, le pivot des Philadelphie Sixers, qui a également un passeport américain depuis peu, n’a pas encore pris sa décision.

"Quelle sélection va choisir Embiid ? Je ne sais pas, c’est à lui qu’il faut poser la question. La logique voudrait qu’il aille où il veut aller, a estimé Rudy Gobert dans les colonnes de Mundo Deportivo ce mardi. Mais il doit comprendre que s’il vient chez nous, il ne devra pas simplement aller sur le parquet, jouer et basta. Il faudra qu’il s’imprègne de la culture et qu’il comprenne que ça va au-delà d’une simple équipe. On devra aussi faire preuve d’adaptation, ce sera dur."

Un trio avec Embiid et Wembanyama ? "C'est assez effrayant"

S’il met en garde Embiid, actuellement en course pour être élu meilleur joueur de la saison régulière de NBA, Gobert estime toutefois que la perspective de former un trio d’intérieurs avec le joueur des Sixers et Wembanyama est particulièrement alléchante. "C’est difficile d’imaginer ce que pourrait donner un trio comme ça. C’est assez effrayant. Est-ce que ça nous rendrait invincible ? C’est possible. Comme je l’ai dit, ce serait assez terrifiant", a clamé le joueur formé à Cholet Basket.

Interrogé fin janvier au sujet d’une éventuelle aventure sous le maillot bleu, Embiid avait fait savoir qu’il comptait prendre sa décision à la fin de la saison NBA, qui peut aussi bien se terminer fin avril (1er tour des playoffs) que mi-juin (finales) pour les Sixers. Les adversaires de l’équipe de France ont encore le temps de prier.