Coupe du monde 2022: "Une vraie folie", la colère de Bonucci sur le système de qualification après l'élimination de l'Italie

De passage en conférence de presse, à la veille du match amical entre l'Italie et la Turquie (ce mardi à Konya), Leonardo Bonucci a critiqué le système de qualification à la Coupe du monde 2022. La Squadra Azzura a été éliminée en demi-finale des barrages de la zone Europe par la Macédoine du Nord (0-1), après une phase de poules sans défaite.

Une frustration immense. L’Italie ne participera pas à la Coupe du monde 2022 prévue en fin d’année au Qatar (du 21 novembre au 18 décembre). Déjà absente il y a quatre ans en Russie, la Squadra Azzura s’est fait éliminer en demi-finale des barrages de la zone Europe par la Macédoine du Nord (0-1). A la surprise générale. Un match couperet qui a brisé les rêves des partenaires de Gianluigi Donnarumma, vainqueurs de l’Euro 2021 l’été dernier.

De quoi agacer sérieusement Leonardo Bonucci. Présent en conférence de presse, à la veille du match amical contre la Turquie (ce mardi à Konya), le défenseur de la Juventus a critiqué le système de qualification au Mondial 2022. En rappelant que la Squadra Azzura a été sortie lors d’un match sec, après avoir bouclé sa phase de poules sans la moindre défaite (quatre victoires, quatre nuls). Les joueurs de Roberto Mancini ont terminé deuxièmes de leur groupe derrière la Suisse.

"C’est absurde comme règlement"

"On a tout joué sur un seul match, c’est absurde comme règlement, estime le taulier de 34 ans. C’est une décision folle. On joue des matchs aller-retour et tout peut arriver sur un match unique, comme on l’a vu. Il y a des équipes nationales qualifiées dans d’autres confédérations qui ont perdu quatre ou cinq matches. Et nous, on se fait éliminer par un but à la 92e minute sur notre seule défaite. Cette nouvelle formule est une vraie folie."

A travers ses propos, Bonucci vise sans doute des nations d’Amérique du Sud, qui ont plus de marge dans leur campagne de qualification. L’Uruguay et l’Équateur, par exemple, ont déjà leur billet pour le Qatar en poche, alors qu’ils comptent six défaites chacun.