Coupe du monde de basket: Okobo et Collet expliquent le temps-mort très tendu des Bleus

Piqué au vif par Vincent Collet lors d'un temps-mort en première mi-temps face au Liban (85-79), Élie Okobo a répondu en seconde période (12 points, 5 passes, 2 rebonds). Une prise de parole nécessaire pour Nicolas Batum, qui a salué la réaction du joueur de Monaco.

L'équipe de France de basket a évité le zéro pointé en Indonésie en phase de poule. Éliminés à la stupeur générale après seulement deux matchs, les Bleus ont sauvé l'honneur ce mardi en battant le Liban (85-79), sans pour autant se montrer sereins dans le jeu. Un manque d'envie ? Certains en manquaient, et Vincent Collet l'a fait savoir. Lors d'un temps-mort dans le deuxième quart-temps, alors que les Tricolores étaient menés de huit points, le sélectionneur a haussé le ton pour remotiver ses joueurs... en taclant Élie Okobo. "Sylvain (Francisco), détends-toi d'accord ? N'écoute pas Élie, il ne veut pas jouer mais ne fais pas comme lui.''

>> Revivez France-Liban (85-79)

"C'était le comportement qui ne me satisfaisait pas"

Une pique nécessaire et efficace, puisqu'Élie Okobo a répondu en seconde période avec 12 points, 5 passes, 2 rebonds et 2 interceptions en 21 minutes. "On est quand même l'équipe de France. Même si on ne joue plus pour une médaille, il faut montrer qu'on est une équipe soudée et qu'on est performants", a rétorqué le meneur.

Un réveil également salué par son capitaine Nicolas Batum, qui s'est entretenu avec son coéquipier pour le remettre sur le droit chemin. "Élie s'est vraiment battu et je suis content pour lui. Il souffrait beaucoup dernièrement. On a essayé de le remettre en place. Il a été très bon. Certains mecs, qui n'étaient pas dans la rotation et qui ont essayé d'apporter, se battent pour l'équipe. Il y a des moments où on est un peu en bas. Des fois, tu as besoin que ton coach te challenge. C'était une bonne chose."

De son côté, Vincent Collet a tenu un discours plus posé en conférence de presse, satisfait des travaux réalisés par le joueur de Monaco. "Je suis content qu'il ait été l'un des artisants de la victoire à la fin et surtout qu'il ait montré un visage plus enthousiaste et conquérant à la mi-temps. C'était le comportement qui ne me satisfaisait pas. Aujourd'hui (mardi) j'avais envie de le voir comme à la fin, profiter pour montrer un autre visage et montrer des choses qu'on a pas vu sur les premiers matchs."

Troisième de son groupe et éliminée, l'équipe de France ne rentre pas tout de suite à la maison. Les Bleus doivent encore disputer deux matchs de classement face à l'Iran, le Brésil ou la Côte d'Ivoire, qui joueront leur survie dans la compétition ce mercredi. L'objectif pour les vice-champions olympique: terminer au plus haut entre la 17e et la 32e place. À des années-lumière des ambitions initiales.