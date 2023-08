Basket: le coach de Bronny James optimiste pour l'avenir du fils de LeBron James après son arrêt cardiaque

Après avoir été victime d'un arrêt cardiaque le lundi 24 juillet lors d'un entraînement avec son équipe de l'USC (Université de Californie du Sud), Bronny James se rétablit petit à petit. Le fils de LeBron James devrait cependant revenir sur le parquet sans problèmes selon son coach Andy Enfield, qui s'est confié à l'Associated Press.

Une bonne nouvelle après une grosse frayeur. Bronny James devrait bien rejouer normalement après avoir été victime d'un arrêt cardiaque le 24 juillet, et après avoir été diagnostiqué avec une malformation cardiaque.

Andy Enfield, son entraîneur à l'université de Californie du Sud, est optimiste pour son retour dans des propos confiés à l'Associated Press: ''La bonne chose est qu'il va extrêmement bien et qu'il va en cours. Et nous l'aimons tous [...] Je pense que tout le monde a espoir que Bronny retournera sur les parquets. Nous devons juste être patients et prendre étape par étape.''

Sa malformation cardiaque peut être traitée

Après des examens, la malformation cardiaque diagnostiquée s'est avérée être une maladie congénitale. Cependant, Bronny James devrait ''se rétablir pleinement et rejouer au basket-ball dans un futur proche',' selon un communiqué du porte-parole de la famille James qui date de vendredi.

Andy Enfield prône la patience pour le retour du 'combo guard': ''Notre but est de soutenir Bronny de n'importe quelle manière que nous pouvons : scolairement, athlétiquement, et être patient avec l'évolution des choses pour son retour.''

Nul ne sait si cet arrêt cardiaque changera les plans de Bronny James, qui souhaitait se présenter à la Draft NBA 2024, mais le fils de LeBron James devrait bien rejouer au basket-ball, et peut-être jouer avec ou contre son père, comme ce dernier en rêve.