Coupe du monde de basket: Gobert, Collet, Wembanyama... Stephen Brun explique le fiasco français

Le consultant RMC, Stephen Brun, est revenu, dans le Super Moscato Show, sur l'élimination de l'équipe de France de basket au premier tour de la Coupe du monde. Selon lui, l'absence de Victor Wembanyama et les choix du sélectionneur Vincent Collet expliquent notamment cette déroute.

"J'ai beaucoup souffert". Au lendemain de la déroute de l'équipe de France de basket, éliminée dès le premier tour de la Coupe du monde à la suite de la défaite contre la Lettonie (86-88), Stephen Brun est revenu sur les raisons de ce terrible fiasco sur le plateau du Super Moscato Show, ce lundi sur RMC.

"On se fait bananer par l'entourage de Victor Wembanyama"

"On tarde peut-être un peu à intégrer de nouveaux joueurs. Victor (Wembanyama) devait être là, il n'est pas là, tente-t-il d'expliquer. Le choix, on peut le débattre parce qu'il est peut-être un peu responsable de cette déroute-là, même s'il est absent. Il y a des gamins qu'on aurait peut-être dû mettre au devant de la scène quitte à être moins fort". Selon lui, les proches du nouveau joueur des San Antonio Spurs sont responsables de son absence pour le Mondial. "On se fait bananer par l'entourage de Victor Wembanyama, lance-t-il. Ses agents veulent le protéger et le privent d'équipe de France".

Pour Stephen Brun, "demander à Nicolas Batum ou Nando De Colo, qui ont 35-36 ans, de faire la même chose, de passer 28 à 30 minutes sur le terrain à cet âge-là" était également une erreur. "Forcément, quand tu as 36 ans, tu es peut-être moins fort quand tu joues des mecs de 24-25 ans, détaille-t-il. Nando n'a pas été bon, Nico Batum fait zéro point sur le premier match contre le Canada (défaite 65-95). Il est capitaine de cette équipe-là, il est passé à côté de sa compétition aussi. Il y a un garçon qui a un statut exceptionnel, Rudy Gobert, qui a été élu trois fois meilleur défenseur de la NBA et multiple fois all-star, qui arrive avec un statut hors-norme. Je l'ai défendu corps et âmes mais ça va être compliqué de continuer à le défendre".

Vincent Collet "s'est perdu sur des choix tactiques, de rotation de joueurs, de sélection"

"J'ai été très déçu de Vincent Collet et du staff de l'équipe de France, conclut le consultant. Il y a une remise en cause totale de Vincent qui a été un adepte du jeu collectif huilé pendant de nombreuses années et qui s'est perdu sur des choix tactiques, de rotation de joueurs, de sélection aussi. La carence du meneur de jeu, on l'a payé tout le temps. Il a perdu des joueurs. Vincent, il va falloir qu'il se renouvelle. Je ne suis pas pour guillotiner Vincent Collet à onze mois des Jeux olympiques mais il est passé à côté de sa compétition".